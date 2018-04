Dailyletter n. 3406 dell’11 aprile 2018

Ieri si è tenuta la prima audizione al Congresso Usa di Mark Zuckerberg. Basta vedere il titolo di Facebook, che ha chiuso in rialzo del 4,5%, la migliore giornata degli ultimi due anni, per capire che è andata in scena una farsa. Uno spettacolo organizzato per mettere al sicuro il social network e il…

Serviranno circa 500 miliardi di euro per raggiungere gli obiettivi di copertura in fibra (FTTH) fissati dal piano europeo fissato dalla Commissione al 2025 e secondo alcuni esperti si rischia un ammanco di almeno 150 miliardi euro. Il dato è emerso in occasione dell’evento Gigabit Access, che si è tenuto…

Si chiude l’asta del Regno Unito per le frequenze di banda mobile. La gara, secondo quanto comunicato dall’autorità regolatrice delle comunicazioni britannica, The Office of Communications (Ofcom), è stata vinta da Telefonica UK, Vodafone, BT Group e Ck Hutchison.

La data protection è un “valore non negoziablie” per l’Unione Europea, per questo motivo il nuovo regolamento Ue sulla Protezione dei dati è “un pezzo portante” della strategia europea digitale. Lo ha detto ieri la Commissaria Ue al Digital Mariya Gabriel al DigitalDay 2018, a proposito degli ultimi…