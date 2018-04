Dailyletter n. 3405 del 10 aprile 2018

Telecoms Rete Tim, per Elliott vale 9 miliardi di euro di Paolo Anastasio La separazione della rete Tim con la creazione di NetCo potrebbe liberare fino a 7 miliardi di euro di “valore nascosto” secondo stime di Elliott, il fondo attivista americano che sta sfidando Vivendi per la governance dell’azienda italiana. E’ quanto emerge dal documento TransformingTim pubblicato ieri…

Internet Facebook, Garante Privacy ‘Gli utenti italiani spiati potrebbero essere molti più dei 214mila già scoperti’ di Luigi Garofalo Gli utenti italiani spiati potrebbero essere molti più dei 214mila già scoperti da Facebook con lo scandalo Cambridge Analytica. L’allarme è stato lanciato dal Garante Privacy Antonello Soro nell’intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera. “Dobbiamo allargare l’indagine, Facebook deve fornirci…

Smart City Auto elettriche, se ne venderanno 1,6 milioni nel 2018. Oltre 400 modelli sul mercato nel 2025 di Flavio Fabbri Entro la fine di quest’anno, saranno venduti in tutto il mondo più di 1,6 milioni di nuovi veicoli elettrici (electric vehicles – EV). L’anno passato si sono registrate vendite per 1,2 milioni di unità e a dicembre 2017 i modelli offerti sul mercato erano 165. In totale sono quasi 3,3 milioni le vetture…

Cybersecurity I malware più diffusi rimangono i ransomware, +100% nel 2018 di Piero Boccellato Gli attacchi ransomware rimangono tra le più temibili minacce informatiche per le organizzazioni a livello mondiale, sono di gran lunga il tipo di malware più diffuso, responsabili del 39% delle violazioni dovute ai malware – il doppio rispetto a quanto segnalato lo scorso anno, protagonisti di più di…

Telecoms Tim, Vivendi e Elliott ai ferri corti. Scontro a carte bollate su rinnovo Cda di Paolo Anastasio E’ ormai scontro a carte bollate fra Vivendi, primo azionista di Tim con il 23,9% delle quote, e fondo Elliott, secondo azionista salito all’8,8%, per la governance della compagnia italiana. Ieri sera il Consiglio di Amministrazione di Tim ha ritenuto a maggioranza illegittima l’integrazione dell’ordine…

Internet Facebook, alle 20:15 (ora italiana) Zuckerbeg leggerà questo testo prima di rispondere al Congresso di Luigi Garofalo Stasera dalle 20:15 (ora italiana) inizieranno i due giorni più difficili per Mark Zuckerberg. Il Ceo di Facebook sarà seduto davanti alle commissioni congiunte di giustizia e commercio del Senato per cercare di spiegare il ruolo svolto e i gravi errori commessi dal social network nella vicenda dei dati di…

Cybersecurity Contraffazione e pirateria online, colpita la metà dei brand di rete. Perdite superiori al 10% del fatturato di Flavio Fabbri Nei prossimi anni proteggere, gestire ed accrescere un brand sarà sempre più complesso e soprattutto costoso. Oggi il 47% delle imprese afferma di subire perdite a livello di vendite e di ricavi a causa dei beni contraffatti e piratati, soprattutto su internet. Un brand su dieci dichiara…

Internet Vetrya inaugura la Summer School per i futuri professionisti del digitale di Luigi Garofalo Vetrya promuove la Summer School per giovani neolaureati, un percorso formativo tra IA, Machine Learning, Cloud Computing, Big Data, IoT e Blockchain. L’obiettivo è offrire ai futuri professionisti del digitale, selezionati in base a criteri di merito, l’opportunità di prepararsi a raccogliere la sfida…

Internet Digital Day 2018, Roberto Viola (UE) ’22 Paesi sottoscrivono partnership per lanciare la blockchain in Europa’ di Flavio Fabbri Firmata a Bruxelles una dichiarazione comune per l’istituzione di un partenariato europeo per la blockchain. L’obiettivo è garantire all’Unione europea un ruolo guida nello sviluppo e la promozione di questa tecnologia, ritenuta da molti strategica, sia per il settore pubblico, sia per quello…

Internet Unical, Evgeny Morozov e la falsa democrazia su internet ‘Siamo tutti profilati’ di Redazione “Bisogna essere consapevoli che la concentrazione del potere nelle società tecnologiche ha enormi conseguenze sul piano economico, politico e del lavoro di intelligence”. Cosi Evgeny Morozov, uno dei più importanti studiosi mondiali della società dell’informazione, ha iniziato la sua lezione al Master…

Internet Google si arrende a Putin e sposta alcuni server in Russia di Luigi Garofalo La società di telecomunicazioni MOSCOW-Russia ha informato il governo che Google ha spostato alcuni server in Russia per conformarsi alla legge nazionale che impone alle società di Internet di archiviare i dati personali dei russi all’interno dei confini del Paese. Questa ‘migrazione’ è iniziata a fine…

Internet Assicurazioni e blockchain, spesa globale insurtech a 19 miliardi nel 2017. Arriva l’AI di Flavio Fabbri Retail, marketing, analisi dati, ecommerce, salute, divertimento, sono tante le aree che per prime sono state investite dalla trasformazione digitale. Ora tocca all’intero tessuto economico, alle infrastrutture e quindi all’industria. Lo stesso settore assicurativo non è stato e non è esente…

Internet R-evolution, sostegno e incentivi alle imprese. Il videoreportage dell’evento AZIMUT di Luigi Garofalo Il videoreportage dell’evento AZIMUT ‘R-evolution, Crowdfunding e Industria 4.0 – Nuove opportunità e incentivi per un nuovo modo di fare impresa’. L’incontro si è svolto a Firenze il 29 marzo 2018. https://youtu.be/CvawjXQ9VLU…

Media BreakingDigital. Il governo che verrà sarà tutto digitale (video commento) di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Mentre Salvini e Di Maio giocano ai 4 cantoni, Casaleggio definisce le linee programmatiche del nuovo governo e stringe alleanze con la democrazia dell’algoritmo lanciando il modello estone. …

Internet Vorticidigitali. Il potere della ‘dimensione secondaria’ in Google Analytics di Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex In questa rubrica abbiamo spesso affrontato – ci auguriamo nel modo più divulgativo possibile – il tema della web analytics sia per aspetti di base (il significato delle più importanti metriche) sia per elementi avanzati come i modelli di attribuzione. Oggi trattiamo una funzionalità “nascosta”…

Video del giorno #DomandeImpertinenti. Quinta puntata, Google: la creatività è analogica di Redazione La video rubrica di Alberto Contri, Docente di Comunicazione sociale all’Università IULM. che affronta i temi caldi e le problematiche dell’era digitale. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. Nella puntata di oggi parleremo di creatività e di come sta cambiando….

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Catawichi di Neosperience Team L’app di Catwichi, ti permette di entrare sempre e dovunque tu sia, nella più grande piattaforma online europea dove sono ospitate le più grandi aste online d’arte. L’obiettivo è mettere collezionisti e non, nel “gioco” delle aste e nella gestione del catalogo, aumentando enormemente la…

Games Ubisoft conferma “accidentalmente” Watch Dogs 3 di Redazione Eurogamer.it Dopo un pesce d’aprile sull’hacking e su Watch Dogs, Ubisoft potrebbe essersi lasciata scappare la conferma del terzo capitolo della serie.

La conferma 3 è arrivata, forse volutamente, da Sam, l’assistente virtuale di Ubisoft. A domanda precisa, Sam infatti risponde: “Watch Dogs 3 non è ancora completo,…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo dell’11 aprile 2018 di Fabienne Pallamidessi Toro e Sagittario: capaci di tutto oggi! Gemelli, Leone, Scorpione e Acquario: un po’ di pazienza! Bilancia e Pesci: dovrete fare…una scelta oggi! Ariete e Cancro: fatela questa telefonata! Vergine e Capricorno: potreste essere l’ago della bilancia…

Mappamondo Startup innovative, dall’UE arriva il fondo ‘VentureEU’ da 2,1 miliardi di euro di Redazione L’Europa vanta un’abbondanza di talenti, ricercatori di punta e imprenditori qualificati ma può fare di meglio per trasformare quest’eccellenza in storie di successo. L’accesso al capitale di rischio per l’innovazione ha un ruolo chiave in questo senso. La Commissione e il FEI annunciano oggi sei fondi…

Mappamondo Brand communication. Alberto Contri, Andrea Concato e Roberto Fiamenghi presentano Social Value di Redazione Attiva da quasi un anno con già numerosi progetti all’attivo per grandi marche, Social Value offre consulenza strategica e creativa per la definizione del valore distintivo di marca, la sua reputazione, il ruolo sociale, la gestione della comunicazione e dei rapporti con le agenzie, in un momento in…

Finestra sul mondo Attacco in Siria, Fbi perquisisce l’ufficio dell’avvocato di Trump, In Germania oltre 250 jihadisti possiedono la cittadinanza tedesca di Agenzia Nova Siria, i presidenti Trump e Macron fanno blocco contro l’attacco chimico a Douma

10 apr 10:57 – (Agenzia Nova) – Un “fronte comune” si e’ costituito tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo statunitense, Donald Trump, dopo l’attacco chimico a Douma, nella zona del Ghouta orientale…

Infografiche GDPR: 4 passi verso la conformità (2/4) di Redazione Continua……

Bibliotech La nuova ‘Privacy europea’ di Redazione A cura di Fabio Di Resta Prefazione di Franco Pizzetti Giappichelli editore Data di pubblicazione: marzo 2018 ISBN: 9788875244002 Pagine: 210 Prezzo: € 26,00 eBook: € 18,90 L’Opera, ideata per accompagnare il lettore dal sistema normativo vigente a quello…