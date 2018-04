Dailyletter n. 3404 del 9 aprile 2018

Telecoms Tim, Elliott sale all’8,8% e lancia nuovo appello agli azionisti per porre fine alla ‘cattiva gestione Vivendi’ di Luigi Garofalo Il fondo Elliott sale ancora in Tim e raddoppia la presa a pochi giorni dal deposito delle azioni per l’assemblea del 24 aprile. Il dettaglio degli acquisti è stato comunicato alla Sec, la Consob americana. “In collaborazione con Jp Morgan stiamo arrotondando la posizione di azioni ordinarie Telecom…

Internet Il Datagate travolge anche YouTube. ‘Raccoglie dati dei bimbi per la pubblicità, violando la legge Usa’ di Luigi Garofalo Datagate, nuovo capitolo. Dopo Facebook anche Google finisce sotto inchiesta. 23 associazioni di consumatori Usa hanno presentato un ricorso alla Federal Trade Commission (Ftc) contro Big G, perché attraverso la sua piattaforma video YouTube ‘raccoglie i dati degli under 13, attraverso la localizzazione,…

Internet Facebook comunica agli utenti il Data breach mentre Zuckerberg prepara la ‘difesa’ per il Congresso di Luigi Garofalo Dai numeri ai nominativi. Facebook da oggi scriverà agli 87 milioni di utenti coinvolti nel caso Cambridge Analytica e quindi anche ai 214mila italiani. Chi verrà contattato scoprirà così che i suoi dati sono finiti in modo improprio nei server della società inglese di analisi di big data e potrà chiederne…

Internet A tutto Spid. Dalla dichiarazione precompilata all’affitto fino al Bonus mamma con l’identità digitale di Luigi Garofalo Da oggi tutti i servizi web del Fisco sono a portata di Spid. La chiave unica di accesso alla Pa apre anche il “cassetto fiscale”, grazie al provvedimento firmato oggi dal direttore di Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, così il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) viene esteso, anche…

Internet Bitcoin, perso il 50% del suo valore nel primo trimestre 2018 ma la blockchain vola di Flavio Fabbri Ai primi di gennaio 2018 il bitcoin superava di poco i 14 mila dollari di valore sul mercato delle criptovalute. Oggi a fatica si tiene sopra i 7.000 dollari. Il suo valore di mercato si è sostanzialmente dimezzato durante il primo trimestre dell’anno. Non è certamente il fatto di per sé…

Media Industria culturale, in Canada chiesto il blocco dei siti pirata. Nel 2018 danni globali per 37 miliardi di dollari di Flavio Fabbri Quando dei criminali che operano sul web sfruttano dei contenuti protetti dal diritto d’autore, offrendoli illecitamente e gratuitamente online al pubblico di internet, non solo fanno un danno economico a chi in quei prodotti ha investito, ma mettono sistematicamente a repentaglio migliaia di posti di…

Cybersecurity Cyber furti, il 25% dei dati personali compromesso nel 2021. Il ruolo del Gdpr nella spesa in IT security di Flavio Fabbri Internet delle cose, intelligenza artificiale, industria 4.0, smart home, città intelligenti, auto connesse in rete e a guida automatica, questo è lo scenario che ci attende entro pochissimi anni e se per molti di noi sarà un panorama stimolante e ricco di opportunità, anche per i cyber criminali sarà…

Internet Enterprise 4.0. Somos, la startup che vuole rendere ‘smart’ la mobilità personale di Neosperience Team Smart-Oriented MObility Solutions (SOMOS) è uno spin-off dell’Università della Calabria ed è una Startup Innovativa. La società è orientata allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico per l’ingegneria dei trasporti, con particolare…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Geocaching di Neosperience Team Il geocaching è una caccia al tesoro che si svolge nel mondo reale, un modo intrigante per visitare le città, i parchi e le meraviglie del nostro territorio, o semplicemente per fare una passeggiata diversa dal solito, esercitando la curiosità. Un modo diverso per scoprire zone del nostro territorio…

Games PUBG intenta causa contro due cloni mobile di Redazione Eurogamer.it PUBG Corp. ha intentato azione legale contro la compagnia cinese NetEase per concorrenza sleale e violazione di elementi individualizzanti.

Lo sviluppatore del popolare Battle Royale PUBG ha citato espressamente due titoli mobile, Knives Out e Rules of Survival. L’accusa è che “aspetto, feeling e stile…

Games GTA 5 è il prodotto di intrattenimento più di successo di sempre di Redazione Eurogamer.it Che GTA 5 fosse un successo commerciale di rilievo non è mai stato un segreto, ma nuovi dati aiutano a metterne in prospettiva la portata.

GTA 5 ha infatti raggiunto i 90 milioni di unità vendute e 6 miliardi di dollari di ricavi generati. Le cifre incoronano il gioco di Rockstar come “il prodotto…

Finestra sul mondo Pyongyang conferma agli Usa l’intenzione di negoziare la denuclearizzazione, Violenza di strada in Gran Bretagna, Scioperi in Francia di Agenzia Nova Corea del Nord, Pyongyang conferma agli Usa l’intenzione di negoziare la denuclearizzazione

09 apr 10:57 – (Agenzia Nova) – La Corea del Nord ha comunicato agli Stati Uniti di voler discutere la denuclearizzazione della Penisola coreana in occasione dello storico summit tra i leader dei due paesi, in…

Mappamondo 5G, al via a L’Aquila i test per la mobilità connessa di Redazione Con il coordinamento di Radiolabs e la partnership di Universita’ dell’Aquila, Leonardo, Telespazio ed Elital il progetto EMERGE si prefigge l’ambizioso obiettivo di sviluppare e sperimentare soluzioni ITS (Intelligent Transport System) in Abruzzo. Nell’arco di un triennio EMERGE mira a progettare,…

Who is who Marco Hannappel di Redazione Vice president, Samsung electronics Italia Ad aprile 2018 Marco Hannappel è stato nominato vice president di Anitec-Assinform, l’Associazione aderente a Confindustria e alla Federazione Evoluta Confindustria Digitale che raggruppa le imprese Ict e dell’ Elettronica di Consumo in Italia….

Recensiti Euvsdisinfo.eu di Piero Boccellato E’ la piattaforma online Anti-Fake news dell’Unione Europea, e rappresenta l’unico database internazionale di casi di disinformazione accessibile al pubblico. Nato nel 2015, www.EUvsDisinfo.eu, promette di combattere la disinformazione della propaganda di stato della Russia, che circola…