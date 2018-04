Dailyletter n. 3403 del 6 aprile 2018

Media Diritti Serie A, l’attesa sta per finire. Mediapro pronta a pubblicare i pacchetti di Luigi Garofalo Grande attesa prima della pubblicazione del bando. Nelle prossime ore Mediapro renderà noti i pacchetti con cui verranno confezionati i diritti tv del campionato 2018-2021: le offerte dovranno essere presentate entro le 10 del 22 aprile e qualora non saranno rispondenti ai requisiti non verranno considerate…

Internet Cambridge Analytica, il Garante Privacy incontra Facebook il 24 aprile ‘Chiarimenti sugli italiani coinvolti’ di Luigi Garofalo Il Garante Privacy, Antonello Soro, riceverà il 24 aprile Stephen Deadman, il vice responsabile privacy di Facebook per chiedergli conto dei dati dei 214mila italiani finiti illecitamente nei server di Cambridge Analytica. Il numero degli utenti del nostro Paese coinvolti nello scandalo è stato comunicato…

Telecoms Cdp nel capitale di Tim, Bernabè ‘Se si investe sull’azienda vuol dire che è attraente’ di Luigi Garofalo È il giorno dopo il via libera del CdA di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) al suo ingresso nel capitale di Tim con quota massima del 5%. Il primo a commentare l’entrata dello Stato nella compagine azionaria della telco è stato Franco Bernabè vicepresidente di Telecom: “Cdp deciderà ciò che vuole, ma contano…

Internet Anche l’Antitrust apre istruttoria su Facebook, Pitruzzella ‘Informazioni su uso e raccolta dati ingannevoli’ di Piero Boccellato Dopo il Garante per la Protezione dei dati Personali si muove anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha annunciato l’apertura di un’istruttoria su Facebook “per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati”. Lo ha annunciato l’autorità in un tweet che cita un’intervista a Sky…

Telecoms Innovazione digitale, Stefano Pileri (Italtel) ‘La crescita in Italia passa per l’azione congiunta di pubblico e privato’ di Flavio Fabbri Il 5G è alle porte. Il nuovo standard per le telecomunicazioni mobili trasformerà un po’ tutto il nostro scenario economico e culturale di riferimento, perché abiliterà molte delle tecnologie della digital transformation (DX) e attraverso applicativi e servizi di nuova generazione lancerà anche innovativi…

Telecoms USA-Cina, la guerra dei dazi e il primato nel 5G di Flavio Fabbri Si è partiti dall’acciaio e dalla componentistica elettronica, ma è possibile che i futuri risvolti della “trade war” inaugurata da Washington contro Pechino possano riguardare altri mercati, tra cui quello delle telecomunicazioni. Il 5G è alle porte e le aspettative economiche per il lancio…

Media BreakingDigital. Tim-Cdp. Si ricomincia con il gioco delle oche (video commento) di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org A 20 anni dalla disastrosa privatizzazione della STET lo stato rientra nelle telecomunicazioni dalla porta di servizio, dopo aver bruciato almeno 10 miliardi di euro e strategie giocando a dadi con privatizzatori improvvisati. …

Smart City Digitale urbano, mercato da 2.000 miliardi di dollari nel 2025. In Cina il 50% delle smart city asiatiche di Flavio Fabbri Nel 2025 la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere e superare gli 8 miliardi di individui. Il 60% delle persone abiterà in Asia (4,77 miliardi di individui). La Cina continuerà ad essere il Paese più popoloso, con 1,41 miliardi di abitanti, e vi abiterà quasi un quarto dell’intera popolazione del…

Telecoms SosTech. Gaming e smartphone, le tendenze 2018 di Giordano Rodda È dal 2014 che la spesa per i videogiochi in versione mobile ha superato quella per il gaming su PC e Mac, dopo essersi lasciata alle spalle console come PlayStation e XBox già l’anno precedente. Oggi il confronto è impari: spendiamo per giocare sui nostri smartphone una cifra pari a quasi due volte…

Internet Professione Youtuber. Come creare un mondo fantastico? Intervista a Lady Giorgia di Redazione Ho intervistato la Youtuber Lady Giorgia, che sabato 7 aprile in occasione del Romics, la grande rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione, cinema e i games, alla Fiera di Roma, 4 giorni con eventi, incontri e spettacoli, incontrerà i suoi fan. La passione di Georgiana, questo il…

Internet Agenda digitale dell’Emilia Romagna, il piano d’azione 2018 delle Comunità tematiche di Flavio Fabbri Il network delle Comunità tematiche, anche chiamate Comtem, nasce per favorire la condivisione della conoscenza, lo scambio e la valorizzazione delle esperienze, l’evoluzione e la crescita dell’innovazione in Emilia Romagna. Sono dieci al momento le Comtem regionali, l’ultima arrivata che…

Energia Sos Energia. Libretto d’impianto per il condizionatore, un po’ di chiarezza di Davide Raia Il libretto di impianto per il condizionatore è stato introdotto in Italia a partire dal mese di giugno del 2014 ed è considerato obbligatorio ogniqualvolta si effettui una nuova installazione di un impianto termico. Per gli impianti già esistenti, il libretto viene rilasciato al momento del primo…

Finestra sul mondo La guerra commerciale tra Cina e Usa, Puigdemont rilasciato su cauzione, Ondata di violenza di strada a Londra di Agenzia Nova Usa-Cina, “Nyt”: perche’ Pechino e’ fiduciosa di poter battere Trump in una guerra commerciale

06 apr 10:42 – (Agenzia Nova) – I leader cinesi sono estremamente fiduciosi di poter vincere una guerra commerciale con il presidente Usa, Donald Trump. I media di stato hanno descritto l’inquilino della Casa…

Infografiche Blockchain: come funziona una transazione bitcoin? di Redazione Fonte: European Payments Council…

