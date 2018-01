Dailyletter n. 3356 del 30 gennaio 2018

Internet #GpdpEU2018, ‘Uomini e macchine. Protezione dati per un’etica del digitale’. L’intervento del Garante Soro di Redazione “Dio è il primo tecnico. La tecnica è l’ultimo dio”. Così Emanuele Severino descrive “la tendenza fondamentale del nostro tempo”, ovvero l’abbandono, da parte della tecnica, del suo carattere strumentale, per assurgere a fine in sé, esponendo l’uomo al rischio di divenire, paradossalmente, egli stesso…

Internet #GpdpEU2018. Dall’IoT all’IoB, tutti i rischi dello sciame digitale di Paolo Anastasio La crescente invasività degli algoritmi in tutte le dimensioni della nostra vita, e la necessità di rivendicare un ruolo attivo per il nuovo “homo digitalis” dei nostri gironi, sempre più immerso in uno sciame di dati, che arrivano anche da chips impiantati sotto pelle in ottica IoB (Internet of Beings)….

Cybersecurity Bitcoin, guardando video su YouTube si genera criptovaluta per i criminali di Luigi Garofalo Si sa, per estrarre i Bitcoin e altre criptovalute serve tanta energia. L’attività di mining di un anno ci costa più di 30 terawattora (TWh) di energia elettrica, di più del livello di consumi energetici dell’intera Irlanda, che consuma, mediamente, ogni anno 25 TWh di elettricità. Così tra gli ultimi…

Media Sky, da aprile ritorna la fatturazione mensile. Invariato il costo dell’abbonamento annuale di Luigi Garofalo Dal primo aprile Sky invierà agli abbonati di nuovo la fatturazione ogni mese, e non più ogni 28 giorni. Come gli operatori telefonici, anche l’emittente satellitare rispetta la legge 172/2017 che impone l’obbligo di tornare alla bolletta mensile. Con il passaggio, dal 1 aprile 2018, alla fatturazione…

Internet Smartphone in classe? Politica e sistema scolastico battano un colpo. Intervento di Michele Mezza (PollicinAcademy) di Michele Mezza, Direttore di PollicinAcademy.it Il dibattito avviato da Key4biz sullo smartphone in classe mi pare tanto importante quanto del tutto isolato, nell’indifferenza di un sistema scolastico e di una cultura politica che dovrebbe concentrarsi proprio su questi temi per riuscire ad afferrare la coda del diavolo dell’attualità. Come…

Internet Fai sentire la tua voce: No agli smartphone a scuola voluti dalla ministra Fedeli di Redazione La ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ha presentato a Bologna lo scorso 19 gennaio il Decalogo sull’uso “didattico” di smartphone e tablet in classe, definito da una Commissione di nomina ministeriale (MIUR). All’annuncio non è ancora seguita la pubblicazione della ricerca scientifica che ha…

Smart City Inquinamento urbano, soffocano 39 città italiane. In Cina avviata la torre ‘mangia smog’ di Flavio Fabbri L’anno passato 39 città capoluogo di provincia nel nostro Paese hanno superato il limite annuale dei 35 giorni per le polveri sottili. La media giornaliera è stata superiore ai 50 microgrammi per metro cubo. Il dato proviene dal nuovo Rapporto Mal’Aria 2018 – “L’Europa chiama, l’Italia risponde?” presentato…

Energia Reti di distribuzione elettrica, l’Autorità introduce i piani per la resilienza di Flavio Fabbri Distacchi dell’energia elettrica e inconvenienti nella fornitura legati ad eventi atmosferici/naturali violenti o condizioni del tempo avverse (ad esempio le alluvioni, lunghi periodi di siccità, le stesse tempeste geomagnetiche e naturalmente i terremoti), con il nuovo anno l’Italia definisce i primi…

Internet Musica in streaming, luci e ombre per un settore che vale 16 miliardi di dollari di Bruno Zambardino – Direttore Osservatorio Media di I-Com, in collaborazione con Monica Sardelli Una ricerca di Nielsen sul settore musicale indica una crescita dei servizi audio streaming on demand negli Stati Uniti del 58,7% rispetto al 2016 e rappresenta il 57% del consumo totale di file audio. L’IFPI Global Music Report 2017 ci ricorda che nel 2016 il settore musicale è cresciuto del 5,9%, mai…

Internet Vorticidigitali. Gli accessi ai siti dagli instant messenger, mare ignoto del marketing digitale di Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex Il cambiamento dell’algoritmo di Facebook, per quanto già scontato dalle aziende più grandi che già vedevano nella propria presenza sul social network essenzialmente un “paid media”, richiede in altre realtà – come, per esempio, quelle editoriali – avere una visione più completa del traffico proveniente…

Internet AssetProtection. Ma davvero la Business continuity ‘blocca’ le aziende? di Anthony Cecil Wright, presidente Anssaif (Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria) In questo breve articolo vorrei andare un po’ più a fondo sulla business continuity che, secondo alcune organizzazioni, sembra che sia sinonimo di ridondanza di assets (persone, edifici, attrezzature, ecc., indispensabili alla normale operatività, da utilizzare qualora siano indisponibili quelle primarie)…

Internet Competence center, fuori il bando 4.0 del Mise di Flavio Fabbri L’esigenza di promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale e di favorire lo sviluppo di competenze specialistiche avanzate nel settore industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, passa anche per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione, i “Competence…

Internet Intelligenza artificiale, 8 mosse per trasformare le città USA entro il 2030 di Redazione Ogni cinque anni un panel di esperti valuta lo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale, senza dimenticare i possibili scenari futuri. L’ultimo si è riunito alla Stanford University, cercando di individuare le possibili evoluzioni a livello di aree metropolitane, alla luce delle soluzioni offerte…

Internet 2018, come il GDPR cambierà lo Storage di Redazione Lo Storage è la base di tutto l’IT. I dati senza un luogo dove vivere sono morti. E se muoiono i dati a catena muore Internet, muoiono i sistemi IT, le reti televisive, l’economia globale e tutta la nostra vita. In altre parole, non potrebbe succedere nulla di peggio. Detto questo, la…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Joyable di Neosperience Team E’ ormai accettato che per curare il corpo e per mantenere una buona salute fisica un’app possa sostituire un “vero” preparatore, e sono per questo molti i dispositivi in commercio, anche indossabili, che seguono le attività sportive di un individuo e che controllano una serie di parametri clinici e…

Games Una persona su tre gioca a titoli free-to-play di Redazione Eurogamer.it SuperData Research ha pubblicato il suo report annuale su videogiochi in digitale e media interattivi, da cui emerge un’ampia diffusione del free-to-play.

Secondo il documento, infatti, ben una persona su tre gioca a titoli free-to-play, per un totale di 2,5 miliardi di giocatori. Il successo…

Finestra sul mondo La Merkel condanna i test di scarico delle auto come ‘ingiustificabili’, Macri (Argentina) taglia incarichi e congela stipendi, Brexit di Agenzia Nova Germania, Merkel condanna i test di scarico delle auto come “ingiustificabili”

30 gen 10:47 – (Agenzia Nova) – Hans Dieter Poetsch, presidente della Volkswagen, e’ tornato a negare che la dirigenza della casa automobilistica avesse approvato test delle emissioni diesel con le scimmie. “A nome dell’intero…

Bibliotech Introduzione all’economia della società di Redazione Di Roberto Marvilla Egea editore Data di pubblicazione: novembre 2017 ISBN: 9788823845725 Pagine: 528 Prezzo: € 45,00 L’epoca che viviamo si può esaminare soltanto utilizzando un approccio metodologico rigoroso ma allo stesso tempo fluido. La…

Email marketing tips MailUp, migliorare il CTR delle email in cinque mosse di Flavio Fabbri Il tasso di click, in inglese click-through rate (CTR), ci consente di calcolare il tasso di rendimento di un messaggio pubblicitario (ma anche di un url e di un banner ad esempio), cioè “il rapporto tra quanti hanno visualizzato un contenuto (per esempio di un’email o di un annuncio pubblicitario) e…