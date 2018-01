Dailyletter n. 3351 del 22 gennaio 2018

Una giornata trascorsa in una grande città consente di prender nota di numerosi richiami pubblicitari all’intelligenza artificiale che sarebbe integrata nei più recenti dispositivi elettronici in circolazione, inclusi alcuni smartphone a funzionamento parzialmente automatico, in grado di modificare…

Internet GDPR alle porte ma le aziende non sono preparate di Redazione Aziende americane ed europee in subbuglio per la prossima entrata in vigore del nuovo regolamento Ue per la data protection, operativo da maggio 2018. Previste multe draconiane per le imprese che non si adeguano, anche per quelle che non hanno sede nella Ue: sanzioni fino a 20 milioni di euro o pari…