Dailyletter n. 3349 del 18 gennaio 2018

Telecoms Tim propone 7.500 esuberi e 2mila assunzioni di Paolo Anastasio Tim propone ai sindacati un piano di esuberi, con un massimo di 7.500 uscite volontarie e duemila assunzioni a fronte di solidarietà espansiva nel periodo 2018-2020. Sono queste le cifre che l’azienda sta presentando ai rappresentanti dei lavoratori nell’incontro in corso da questa mattina. L’azienda…

Internet Bitcoin, le previsioni del 2018 dei guru della Finanza di Redazione Le cose da sapere prima di investire in Bitcoin o nelle altre criptovalute (sono oltre 1.300). Il mese scorso il Bitcoin ha fatto registrare record su record fino ad arrivare al valore di 20mila dollari, ma poi negli ultimi giorni del 2017 ha fatto registrare diversi down. Nonostante queste…

Telecoms iPhone e Samsung rallentati, l’Antitrust avvia procedimento di Redazione Ad esito di segnalazioni di consumatori e di un’attività preistruttoria svolta d’ufficio, l’Autorità ha deciso di avviare due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società del gruppo Samsung e del gruppo Apple operanti in Italia. In particolare, i…

Smart City Donnarumma (Acea) ‘200 milioni per il telecontrollo delle reti elettriche e idriche’ di Paolo Anastasio Fibra ottica e nuove tecnologie di telecontrollo e automazione delle reti elettriche e idriche nel nuovo corso di Acea, la municipalizzata romana dell’energia che ha da poco siglato un accordo da 375 milioni con OpenFiber, per portare la fibra a 1,2 milioni di abitazioni della capitale in cinque anni….

Telecoms Ossessione smartphone, lo tocchiamo più di 2mila volte al giorno di Paolo Anastasio Ossessionati dallo smartphone? In molti lo sono e il fenomeno è in crescita. Secondo uno studio di qualche tempo fa condotto dalla società di ricerca Dscout, specializzata nell’analisi delle reazioni degli utenti ai prodotti in circolazione, gli utenti più ossessionati dallo smartphone lo toccano…

Internet 18App, spendibile da marzo il bonus cultura per i nati nel 2000? di Luigi Garofalo Chi è nato nel 2000 e nel 2001 ha diritto a 500 euro del bonus cultura al compimento del 18esimo anno di età. È prevista da marzo la possibilità di iscriversi alla piattaforma 18app per chi compie la maggiore età quest’anno e di spendere subito i soldi in concerti, biglietti del cinema, l’acquisto di…

Energia Energia pulita, spesa italiana cresce del 15%. Nel mondo investiti 333 miliardi nel 2017 di Flavio Fabbri I consumi crescono e con essi la domanda di energia. Fino al 2040 l’International Energy Agency stima il fabbisogno energetico globale in aumento del 30% rispetto ad oggi. A partire dall’incremento della popolazione mondiale e dall’ampliamento selvaggio dei centri urbani, unitamente alle dinamiche…

Media Rai, in primavera ‘La Corrida’ su Rai1, ‘The Voice’ su Rai2 e Santoro su Rai3 di Luigi Garofalo La Corrida su Rai 1, The Voice of Italy e il ritorno di Made in Sud su Rai 2 e Michele Santoro su Rai 3. Sono queste alcune novità del palinsesto Rai in onda in primavera, che ha ottenuto il via libera dal Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del Direttore…

Internet 1 miliardo di utenti creeranno contenuti in realtà aumentata nel 2018 di Redazione Inizia un nuovo anno e come al solito si tenta di individuare i possibili percorsi che l’innovazione tecnologica prenderà durante i prossimi mesi. Nel 17° Rapporto annuale di Deloitte “Technology, Media & Telecommunications”, si evidenziano alcuni trend tra quelli più emergenti e si scoprono delle…

Media Tivùsat, continua il viaggio di Alberto Angela in 4K. In 6 milioni per le ‘Meraviglie d’Italia’ di Flavio Fabbri Grande successo per il nuovo programma di Alberto Angela “Meraviglie – La penisola dei tesori”. Giunto alla terza puntata, cresce ancora negli ascolti e si aggiudica la serata di ieri, mercoledì 17 gennaio, con più di 5,8 milioni di spettatori e il 23.81% di share. In tal modo, si legge…

Media Proprietà intellettuale, asse Pechino-Bruxelles. In Cina rimossi 2,8 milioni di contenuti piratati nel 2017 di Flavio Fabbri Il 9 gennaio scorso si è tenuta a Bruxelles una riunione a porte chiuse sul problema dei contenuti illegali in rete. Le Istituzioni e le principali piattaforme online di Unione europea, Stati Uniti e Asia dovranno assieme trovare le soluzioni più idonee ed efficaci per proteggere la proprietà intellettuale…

Robot Quando l’aiuto arriva dal cielo. Il drone salva due surfisti (video) di Piero Boccellato Un drone ha aiutato i soccorritori a salvare dall’annegamento due adolescenti mentre facevano surf. E’ accaduto in Australia, al largo di Lennox Head nel Nuovo Galles del Sud. Impossibilitati nel raggiungere i surfisti a causa del forte mare agitato e dalle onde altre più di 3 metri, i…

Internet Ecommerce, digitale e rinnovabili spingono in alto il PIL cinese, che cresce del 6,9% nel 2017 di Flavio Fabbri L’economia cinese torna a mostrare segni concreti di crescita, per la prima volta in sette anni. Il prodotto interno lordo ha registrato a fine 2017 un aumento del 6,9%. Un dato che conferma le stime del Governo di Pechino per l’anno passato (+6,5%) e che comunque si dimostra migliore rispetto al 6,8%…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Adobe Spark di Neosperience Team La filosofia di questa applicazione è di permettere anche a chi non ha competenze specifiche, ma magari è un appassionato cultore, di creare contenuti digitali curati ed efficaci e di poterli realizzare in maniera rapida e semplice. Ovviamente questo è anche il limite di questa applicazione, a chi ha…

Games Nintendo presenta Labo, connubio tra Switch e… cartone di Redazione Eurogamer.it Nintendo ha presentato Labo, una nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta.

Insieme alla console Switch, i kit Labo forniscono tutto il necessario per assemblare forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Nintendo Switch, permettono di dare vita alle proprie…

Mappamondo Corecom, Martusciello (Agcom): ‘I Comitati Regionali svolgono un ruolo fondamentale per le comunicazioni’ di Redazione “I Comitati Regionali continuano a svolgere un ruolo fondamentale nell’ordinamento delle comunicazioni, il loro rafforzamento è espressione di una politica volta ad avvicinare al cittadino i centri decisionali.” Lo ha rimarcato il Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio…

Mappamondo eCommerce, il 2017 è stato l’anno dei record (e del mobile) di Redazione Secondo i dati diffusi da Akamai, il 2017 è stato l’anno dei record nel settore retail: iniziando dal Prime Day di Amazon che ha generato 1 miliardo di dollari di vendite (il 60% in più rispetto alla stessa giornata dell’anno precedente), passando per il Singles’ Day durante il quale Alibaba ha raggiunto…

