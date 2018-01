Dailyletter n. 3344 dell’11 gennaio 2018

Internet Perché l’Istat deve diventare il nuovo ‘Grande Fratello’ degli Italiani? di Paolo Anastasio Il censimento permanente, e non più decennale, degli Italiani affidato all’Istat con l’articolo 29 della Legge di Bilancio sembra la foglia di fico per affidare all’istituto di statistica il controllo di tutti i dati personali, e profilati, degli Italiani. L’articolo prevede che i database di tutti gli…

Internet Patto per il Turismo 4.0, stanziato plafond di 5 miliardi di euro in tre anni di Flavio Fabbri Ristrutturare ed ammodernare le strutture ricettive sfruttando le opportunità del Piano Impresa 4.0, migliorare la raggiungibilità delle destinazioni, incrementare la qualità dell’accoglienza e della formazione degli operatori: sono questi i punti salienti dell’accordo siglato tra il Ministero dei Beni…

Internet Supercomputing motore dell’economia digitale, l’UE annuncia piano da 1 miliardo di euro per il 2020 di Flavio Fabbri In tutto il mondo il flusso dei dati generati senza soluzione di continuità continua a crescere e diversificarsi sempre di più. Dati che sono fondamentali per necessari per sviluppare informazioni di qualità e apportare benefici ai cittadini e alle imprese in molteplici settori della società, dalla sanità…

Energia Efficienza energetica, le rinnovabili in Italia crescono del 13% nel 2017 di Flavio Fabbri Si chiude bene l’anno passato per le fonti energetiche rinnovabili (Fer) nel nostro Paese. Secondo i nuovi dati dell’Osservatorio FER ANIE, nel 2017 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico raggiungono complessivamente circa 771 MW, mettendo a segno una crescita del 13% rispetto…

Internet Ces 2018, l’intelligenza artificiale sale a bordo della Ferrari di Luigi Garofalo Anche se sono bolidi le riprese televisive del ‘Ferrari Challenge’, che si svolge sui principali circuiti del Nord America, sono considerate “antiquate” e quindi risultano noiose ai telespettatori. Come rendere le inquadrature immersive, più coinvolgenti anche personalizzabili dall’utente, e più economiche?…

Cybersecurity 38 previsioni sulla cybersecurity nel 2018 di Redazione Le 38 previsioni che seguono sono il frutto di dichiarazioni di analisti, manager e tecnici di importanti società del settore, raccolte sulla base dei temi caldi della cybersecurity: gli attacchi alle autorità governative e alle infrastrutture critiche, la determinazione dell’autenticità nell’era delle…

Internet Innovazione tecnologica, le 10 tendenze confermate per il 2018 di Redazione Il video sarà la forma di comunicazione più utilizzata quest’anno. Grazie a Skype, FaceTime e Google Hangouts, i tassi di adozione stanno aumentando progressivamente, con relativo affollamento di servizi/applicazioni sul mercato. Probabile un consolidamento del ricorso al cloud per le…

Internet Lepida presenta il Bilancio sociale 2016, continua la crescita dei ricavi di Flavio Fabbri Presentata la quinta edizione del Bilancio sociale di Lepida. Per il 2016 i ricavi complessivi ammontano a 29 milioni di euro (+5,5% sul dato del 2015). La produttività media pro-capite delle 75 risorse con cui ha operato la società è di circa 386 mila euro, con un incremento rispetto al 2015 nell’ordine…

Media BreakingDigital. Media e mediatori all’opera in campagna elettorale (video commento) di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org In campagna elettorale non è più la televisione, ma la rete il vero ring dove si contendono i collegi decisivi. La tv ratifica le opinioni dominanti. Ma chi controlla e garantisce la trasparenza e libertà del voto? https://www.youtube.com/watch?v=xYE0YvNy0jo&feature=youtu.be[/embe…

Mappamondo Libro ‘Bianco Media e Minori 2.0’, il 16 gennaio presentazione alla camera di Redazione Martedì 16 gennaio a Roma, presso La Camera dei deputati, avrà luogo la presentazione del Libro Bianco Media e Minori 2.0. Il libro è il frutto di un lavoro complesso, che si colloca nell’ambito dell’attività che l’Autorità svolge nel campo della tutela dei minori. Realizzato con la collaborazione del…

Cybersecurity Usi password facili per tutti gli account? Meglio i ’lucchetti’ di Safari, Chrome, Firefox e Internet Explorer di Luigi Garofalo Nel 2017 tra le password più utilizzate ci sono state “123456“, “qwerty“, la stessa parola “password” e anche qualche coraggioso con “123456789“. Sono password ‘deboli’, fortemente vulnerabili dagli hacker. Ma milioni di utenti preferiscono semplici parole o spesso anche la stessa per tutti gli account…

Internet AssetProtection. Parigi, cosa è rimasto tre anni dopo Charlie Hebdo di Anthony Cecil Wright, presidente Anssaif (Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria) Il 7 gennaio 2015 è una data tragica: fu in quel giorno che 12 persone furono uccise e altre 11 ferite. Ma da quel giorno si sono succedute altre tragiche uccisioni, non sono in Francia, ma anche in altre città europee. A due anni da quel giorno, abbandoniamo un attimo i cyber crime, gli…

Mappamondo CE, Francesco Starace (Enel) nominato membro dell’High Level Multi-Stakeholder Platform di Redazione A seguito dell’inclusione del Gruppo Enel nella European High Level Multi-Stakeholder Platform, sull’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDGs), avvenuta lo scorso ottobre, l’amministratore delegato e direttore generale di Enel,…

Mappamondo Campagna elettorale, Agcom ‘approvato il regolamento sulla par condicio’ di Redazione Nell’esercizio delle competenze assegnatele dalla legge, l’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni in materia attraverso la consueta e continua attività di monitoraggio dell’emittenza televisiva e radiofonica, più rigorosa nello specifico periodo di campagna elettorale. Ogni settimana Agcom…

Robot Robot, ecco le prime spogliarelliste robotiche al mondo (video) di Piero Boccellato Ha aperto i battenti martedì il CES di Las Vegas, la fiera hitech più grande del mondo. Il 2018 si preannunciava come un anno di transizione per i gadget tecnologici e filoni hitech già presenti sul mercato. Non tutti però, immaginavano di vedere dei robot ballare attorno ad un palo. Bene, tutto questo…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Canva di Neosperience Team Chi si occupa di social media e di digital marketing avrà di sicuro imparato ad apprezzare Canva, uno degli strumenti di progettazione grafica più utili e immediati sul mercato. Grazie ai suoi template, alla profondità delle opzioni disponibili e, soprattutto, alla facilità di utilizzo, Canva è diventato…

Games In vista un ritorno di Prince of Persia di Redazione Eurogamer.it Jordan Mechner, creatore di Prince of Persia, ha dichiarato di voler dare un prosieguo alla serie.

L’indiscrezione è nata da un tweet di Mechner che, in risposta a una domanda sul fato della serie Prince of Persia, ha dichiarato: “Stiamo facendo del nostro meglio per far sì che accada!”.

…

Games Annunciato Dark Souls Remastered: uscirà a maggio di Redazione Eurogamer.it In chiusura del Nintendo Direct Mini odierno, è stato annunciato con un trailer il rumoreggiato Dark Souls Remastered.

La rimasterizzazione del primo Dark Souls sarà disponibile in Italia dal 24 maggio su Switch, PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC (tramite Steam) e le versioni digitali per console…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 12 gennaio 2018 di Fabienne Pallamidessi Leone, Bilancia e Sagittario: imbattibili oggi! Toro, Gemelli e Scorpione: sulla corsia di sorpasso…wow! Ariete, Vergine e Acquario: non lasciatevi distrarre da… nessuno! Cancro, Capricorno e Pesci: incorreggibilmente…romantici!

Robot Videodroni. Santiago del Cile vista dal drone di Redazione Video di Octocam…

Finestra sul mondo Tensioni commerciali per il collasso dell’accordo Huawei-At&T, Mosca difende accordo nucleare iraniano, Julian Assange di Agenzia Nova Cina-Usa, collasso accordo Huawei-At&T rischia di innescare una escalation delle tensioni commerciali

11 gen 10:56 – (Agenzia Nova) – Il collasso dell’accordo tra il colosso tecnologico cinese Huawei Technologies Co. E l’operatore statunitense delle telecomunicazioni At&T Inc, comunicato questa…

Bibliotech Brand Positioning di Redazione Di Mariano Diotto Dario Flaccovio editore Data di pubblicazione: gennaio 2018 ISBN: 9788857907413 Pagine: 340 Prezzo: € 29,00 Come puoi diventare leader del tuo mercato con il brand positioning? La semiotica digitale è oggi la disciplina innovativa…

Who is who Donatella Pacelli di Redazione Presidente, Comitato media e minori Lo scorso 8 gennaio, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha nominato Donatella Pacelli presidente del Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, (meglio conosciuto come Comitato Media e minori), l’ente…