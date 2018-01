Dailyletter n. 3340 del 5 gennaio 2018

Internet Falla nei chip, Apple ‘Colpiti iPhone, iPad e Mac, ma già le patch’. Come metterli in sicurezza senza rallentarli di Luigi Garofalo Dopo ore interminabili di silenzio Apple l’ha ammesso. “Tutti i sistemi Mac e i dispositivi iOS (quindi iPhone e iPad) sono interessati da Meltdown e Spectre”, la grave falla di sicurezza nei processori delle principali aziende di microchip (Intel, Arm e Amd). La società, in un comunicato, ha dichiarato…

Telecoms Vivendi, appello in arrivo contro il golden power su Tim? di Paolo Anastasio Vivendi sarebbe pronta a depositare un appello al Capo dello Stato contro la decisione del Governo di applicare i poteri speciali (golden power) nei confronti di Tim. L’appello arriverebbe prima della scadenza del 16 gennaio dei 90 giorni concessi a Tim per presentare il suo piano di rimedi in linea…

Media 7 previsioni su Netflix per il 2018 di Paolo Anastasio La crescente concorrenza di Amazon e degli altri player del video streaming non ha rallentato la crescita di Netflix nel 2017: il titolo è cresciuto del 55% in un anno tanto che Netflix è la seconda media company Usa per valore alle spalle della Disney. Sul fronte dei ricavi, vista la crescita costante…

Telecoms SosTech. Gli smartphone più attesi del 2018 di Giordano Rodda Non si sono ancora calmate le acque intorno agli ultimi dispositivi mobili usciti nel 2017, tanto che l’iPhone X, forse il modello più iconico dell’anno passato, è ancora piuttosto difficile da trovare (in ogni caso, per scoprire le migliori offerte di telefonia mobile e avere l’ultimo smartphone Apple…

Energia Sos Energia. Ecobonus 2018, la lista completa delle detrazioni fiscali di Davide Raia La recente Legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre 2017 va a prorogare i bonus previsti per gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni. L’Ecobonus 2018 rappresenta un importante incentivo per chi ha intenzione di avviare lavori in grado di migliorare…

Media BreakingDigital. Lo scandalo dei microprocessori troppo pervasivi (video commento) di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Un baco può paralizzare un intero pianeta? È indispensabile elaborare nuove categorie antitrust che declinano efficienza e convenienza con sicurezza e libertà. …

Internet Wearables, ecco i primi circuiti stampati e i tessuti intelligenti per la computazione ubiqua di Flavio Fabbri Nel 2017 sono stati venduti 113,2 milioni di dispositivi indossabili (“wearables”). Nel 2021 la quota di unità vendute salirà a 222 milioni secondo dati IDC, con una crescita media annuale superiore al 18%. Braccialetti fitness intelligenti, smart watch, magliette sensorizzate connesse al…

Smart City Smart city, il 2018 è l’anno dell’urban cloud. Dai dati nasce la nuova mappa digitale della città di Flavio Fabbri Parlare di smart cities significa tutto e niente. Ogni città segue un percorso di modernizzazione, innovazione e crescita e per ogni strategia ci sono delle apposite tecnologie da poter impiegare. Il 66% delle città degli Stati Uniti ha affermato di aver lanciato almeno un progetto smart city, mentre…

Games La Jingle Jam 2017 ha raccolto oltre 5 milioni di dollari per beneficenza di Redazione Eurogamer.it Yogscast ha annunciato di aver ricavato 5,2 milioni di dollari per beneficenza dalla sua maratona di streaming Jingle Jam.

I fondi della Jingle Jam sono stati raccolti tramite Humble Bundle, tramite cui gli utenti hanno potuto acquistare un pacchetto di giochi. Il bundle, del valore di 850 $, è stato…

Games Derive egiziane e maya nel futuro di God of War? di Redazione Eurogamer.it Dopo la puntata nella mitologia nordica del capitolo in fase di sviluppo, God of War potrebbe trattare ambientazioni egiziane e maya.

A dichiararlo è stato Cory Barlog, game director di God of War, che si è sbottonato sul futuro della serie, storicamente ambientata nell’antica Grecia. “Quei…

Infografiche Le 57 startup entrate nel club degli unicorni nel 2017 di Redazione …

Finestra sul mondo Disordini in Iran, Nuovo accordo Cuba-Ue, La Norvegia e le perforazioni petrolifere nell’Artico di Agenzia Nova Iran, procuratore generale Montazeri: “Proteste sono frutto di complotto internazionale”

05 gen 11:01 – (Agenzia Nova) – I disordini in Iran sono frutto di un complotto ordito da Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita. Lo ha dichiarato oggi il procuratore generale della Repubblica islamica, Mohammad…

Bibliotech Chi comanda il mondo di Redazione Di Giorgio Galli, Mario Caligiuri Rubettino editore Data di pubblicazione: novembre 2017 ISBN: 9788849851724 Pagine: 234 Prezzo: € 16,00 Di fronte al disordine mondiale scaturito dalla caduta del muro di Berlino e degli attentati dell’11 settembre,…