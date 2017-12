Dailyletter n. 3338 del 21 dicembre 2017

In Italia sempre più persone e imprese accedono a Internet attraverso la banda larga, sia fissa sia mobile, con una preferenza per ADSL e Fibra ottica. Nel 2017 è salita al 67,4% la quota di famiglie che naviga sul web mediante la connessione a banda larga, una crescita del 2,1% rispetto al 2016 ha rilevato…

Dopo un lavoro monstre, durato intere giornate, della Commissione Bilancio della Camera il testo della Legge di Bilancio 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è approdato questa mattina nell’Aula di Montecitorio per il voto e poi ritornare al Senato per l’approvazione definitiva entro…

Nel 2016, il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) vale 17,6 miliardi di euro (l’1,05% del Pil), registrando un aumento di oltre il 3% rispetto al 2015. L’area radiotelevisiva conferma il proprio primato per incidenza sul totale (51%), mentre si riduce di due punti percentuali (dal 25% al 23%)…

Multa di 1,16 milioni di euro a testa dell’Agcom agli operatori Tim, Vodafone, Wind-Tre e Fastweb per la fatturazione a 28 giorni. Si tratta della sanzione massima prevista per la mancata osservanza della delibera 121/17/Cons in materia di cadenza mensile di rinnovo delle offerte e di fatturazione per…

Colpaccio di Mediaset, che si aggiudica in esclusiva i diritti di trasmissione dei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Per la prima volta tutte le 64 partite della Coppa del Mondo saranno visibili, in chiaro, sulla tv commerciale.

Il sistema adottato negli uffici postali per gestire la coda agli sportelli non potrà essere più utilizzato perché può consentire, di fatto, anche il monitoraggio pervasivo e costante dei dipendenti. Questa la decisione del Garante della privacy all’esito di un’istruttoria avviata per approfondire le…

Il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l’euro mette in guardia dai Bitcoin. Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa tenuta a Bruxelles, ha spiegato alcuni dei rischi, che possono arrivare a “perdere completamente l’investimento, oppure il rischio di operatività, sicurezza, manipolazione…

Durante quest’anno i miner di criptovaluta si sono affermati come una delle principali tendenze nel panorama economico finanziario internazionale. Un dato che va letto non solo in termini di valute virtuali e possibili bolle, ma anche di sicurezza e di cyber crimine.

Il 3GPP, l’organizzazione internazionale che gestisce gli standard della telefonia cellulare, ha appena approvato ufficialmente le prime specifiche del 5G, si tratta dello standard Non-standalone (NSA) 5G New Radio (NR) in un incontro che si è tenuto a Lisbona ieri.

Sviluppare soluzioni innovative, efficienti e ad alto impatto sociale, utilizzando la tecnologia della blockchain. Questo è l’obiettivo dichiarato dalla call europea “Blockchian for Social Good”. Le domande si possono inoltrare fino al secondo trimestre 2019.

Lo sviluppo di questa applicazione è una sintesi originale tra ricerca scientifica ed un gioco intrigante. Un gioco per smathphone per individuare in un modo nuovo cosa avviene nel nostro cervello quando iniziamo a smarrirci.

“Non immaginavamo quest’apprezzamento per i nostri folli personaggi neanche…

Studio MDHR ha venduto oltre due milioni di copie di Cuphead in circa tre mesi sul mercato. I fratelli Moldenhauer, il duo creatore di Cuphead, lo ha annunciato sul sito web dello studio, increduli per l’accaduto.

Activision ha comunicato che Call of Duty: WWII ha generato oltre 1 miliardo di dollari di ricavi in poco più di un mese sul mercato. Il gioco, inoltre, si è imposto come il Call of Duty più venduto sull’attuale generazione di console, dopo la flessione di Infinite Warfare, suo predecessor…

Gemelli, Cancro, Bilancia e Pesci: ma quanto siete bravi! Toro e Sagittario: non bruciate i tempi! Ariete, Vergine e Scorpione: relaaaax! Leone, Capricorno e Acquario: novità in arrivo!

Open Fiber ha siglato una convenzione con il comune di Ferrara per la realizzazione di una rete a banda ultra-larga, che garantirà ai cittadini una connessione ultrarapida, sicura ed efficiente attraverso un’infrastruttura interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home).

Autorizzata dal Garante privacy la costituzione di una banca dati nel settore dell’autonoleggio. Il progetto sottoposto a verifica preliminare dell’Autorità ha come finalità la tutela del patrimonio aziendale, la pianificazione di strategie di mercato e le analisi statistiche. La banca dati può…

Prosegue l’operatività dell’Organo di vigilanza (OdV), istituito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e preposto a vigilare, in autonomia e indipendenza, sugli obblighi di parità di trattamento e non discriminazione relativi alla rete di TIM.

È in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, che consentirà il monitoraggio…

Gran Bretagna, il vice premier Damian Green costretto alle dimissioni per uno scandalo sessuale 21 dic 10:57 – (Agenzia Nova) Il vice premier britannico Damian Green nella tarda serata di ieri mercoledi’ 20 dicembre e’ stato costretto a dare le dimissioni per aver mentito sui contenuti a carattere…

È universalmente riconosciuto come il settore Manifatturiero ricopra un ruolo centrale sia nelle economie…

L’intervento di Vittorio Rosato, responsabile Lab analisi e protezione infrastrutture critiche – Enea, in occasione del SELTA Challenge 2017 – Le Infrastrutture Critiche per lo Sviluppo. L’evento si è svolto il 15 novembre 2017, presso The Westin Excelsior in Via Vittorio Veneto, 125 – Roma…