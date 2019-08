Dailyletter 3716 del 7 Agosto 2019

Internet Garante Privacy, Soro resta alla guida dell’Autorità in attesa del voto del Parlamento di Luigi Garofalo “Se ne parla a settembre”. Quando c’è Ferragosto di mezzo, anche la politica, come mezza Italia, si ferma e decide di non decidere. Con la Camera dei deputati chiusa da una settimana (si ritornerà in Aula il 9 settembre) e da domani sarà in ferie anche il Senato (l’Assemblea si riunirà il 10 settembre),…