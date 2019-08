Dailyletter 3714 del 5 Agosto 2019

Telecoms Domenico Angotti (Open Fiber): “La fibra senza 5G può esistere, ma non viceversa” di Luigi Garofalo Key4biz. La guida autonoma rappresenta una frontiera, industriale e tecnologica. Tecnicamente come si potrebbe aprire la strada alla guida completamente autonoma? Domenico Angotti. È un tema a cui guardiamo con interesse, come in generale al mondo dei nuovi servizi digitali innovativi che si…

Internet Criptovalute: non hanno natura monetaria, “Sono rimanenze di magazzino” di Flavio Fabbri La capitalizzazione azionaria di Bitcoin ha superato i 188 miliardi di dollari in questo momento e il suo valore attuale oscilla attorno agli 11 mila dollari, in netto rialzo dopo lo svarione di luglio, quando era sceso ben al di sotto della soglia dei 10 mila dollari.Numeri che danno sostanza alla…

Internet Agcom: “Cambiare la bolletta telefonica. Aggiungere l’importo del modem e il servizio per lo speed test” di Luigi Garofalo Oltre all’importo totale, anche gli importi relativi ai prodotti offerti in vendita abbinata, quali modem e cellulari. In più le informazioni necessarie all’utilizzo del servizio misurainternet.it, per verificare la qualità della connessione a Internet, e del motore di comparazione tariffaria –…

Telecoms 5G, dal Mise 5 milioni a progetti di istituzioni locali, enti di ricerca, Pmi e startup innovative di Redazione Key4biz Il Ministero dello Sviluppo economico ha avviato oggi la procedura di selezione dei progetti di sperimentazione e ricerca da ammettere al finanziamento del Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G. L’obiettivo è quello di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e…

Internet Antitrust multa le telco: “Pratiche commerciali scorrette nelle campagne pubblicitarie della fibra” di Redazione Key4biz L’Antitrust ha multato le compagnie telefoniche per pratiche commerciali scorrette nelle rispettive offerte sulle connessioni Internet con fibra ottica. È quanto emerge dal bollettino settimanale dell’Autorità (in PDF da pagina 42) che fa riferimento a varie delibere con cui in passato è stato contestato…

Telecoms Huawei il 9 agosto annuncia il suo sistema operativo? di Luigi Garofalo Da quando è scattato il bando degli Stati Uniti, a cui Google ha prontamente aderito, Huawei ha accelerato lo sviluppo del suo sistema operativo per essere in grado di svincolarsi, appena vi sarà l’occasione, da Android, grazie al quale la società cinese è riuscita a posizionarsi come secondo produttore…

Internet Sanità, digitalizzazione dei CUP: 400 milioni per ridurre i tempi di attesa di Redazione Key4biz Via libera della Conferenza Stato-Regioni al decreto di riparto dei 400 milioni di euro, stanziati dalla Legge di bilancio 2019 (350 milioni) e dal D.L. 119/2018, convertito dalla Legge 136/2018 (50 milioni) al fine di ridurre i tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni…

Smart City Auto elettriche ed ibride al 6,3% del mercato nazionale, ma la crescita rallenta di Flavio Fabbri Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha diffuso i dati relativi al mercato italiano dell’automobile nel mese di luglio 2019. Il dato generale delle immatricolazioni è stabile, seppur in un contesto negativo, con una leggera flessione dello 0,1% su base annua. Prendendo a riferimento…

Internet Spid, 100 gli sportelli LepidaID aperti in Emilia Romagna di Flavio Fabbri Dall’inizio dell’anno è attivo il servizio gratuito di Lepida nel ruolo di gestore dell’identità digitale (Idp Spid), che consente a tutti i cittadini di registrarsi e ottenere identità digitali con modalità di identificazione informatica, ovvero tramite documenti digitali di identità, come la carta…

Internet Il SEO strategico, tecnico, copywriting e analista. Quale scegliere per migliorare la redditività della tua azienda di Romina Tam – digital consulant Se dovessimo definire la SEO, diremmo che si tratta del processo di miglioramento della visibilità di una pagina o di un sito Web in una ricerca organica o non retribuita. Per raggiungere questo obiettivo, la SEO cerca di identificare come funzionano i motori di ricerca, quello che le persone cercano…

Internet Digitizzare non significa digitalizzazione di Andrea Tomassi Come può un’organizzazione prepararsi per la trasformazione digitale? Perché è così difficile perseguire tale obiettivo? Perché diventare digitali richiede un enorme cambiamento nel modo in cui un’organizzazione pensa e come funziona. “Digitization does not mean Digitalization”. Trasformare i manufatti…

Internet Sviluppare la conoscenza immaginativa per ottenere un vantaggio competitivo di Maurizio Goetz, Imagination Design Coach Negli anni settanta Sir John Kenneth Arrow è stato insignito del Premio Nobel per avere teorizzato l’importanza dell’informazione e dell’apprendimento nei sistemi economici e per avere studiato il problema delle asimmetrie informative nel funzionamento dei mercati. . Stiamo vivendo oggi in una fase…