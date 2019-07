Dailyletter 3707 del 25 luglio 2019

Internet Mattarella: ‘Pervasiva l’egemonia dei colossi del digitale. Ma anche il web deve rispettare principi e regole democratiche’ di Luigi Garofalo Alla cerimonia della consegna del ‘Ventaglio’ da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare, il presidente della Repubblica mette in guardia i giganti della Rete. “L’egemonia di pochi colossi dell’impresa digitale assume una pervasività sin qui sconosciuta”, ha detto Sergio Mattarella, “gli strumenti…

Internet Pirateria, videosorveglianza nei cinema per contrastare il camcording. Fapav: ‘Ora inasprimento penale‘ di Luigi Garofalo Le sale cinematografiche per contrastare il camcording hanno la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza, nel rispetto della normativa privacy. La novità è contenuta nell’emendamento 3.101 al decreto Cultura convertito ieri in disegno di legge dal Senato e per diventare definitiva dovrà…

Internet Fondo nazionale sull’innovazione, Luigi Di Maio: “Partiremo a settembre con 2 miliardi di euro” di Flavio Fabbri È stata presentata a Napoli la ventunesima edizione dell’Annuario statistico “Commercio estero e attività internazionali delle imprese”, frutto della collaborazione fra l’Istat e l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). Si tratta annuale che fornisce…

Internet Disponibili 5,8 miliardi di finanziamenti per le Pmi italiane di Flavio Fabbri La Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha annunciato un’operazione finanziaria da 3 miliardi di euro di contro garanzie per sostenere il tessuto delle piccole e medie imprese italiane. L’azione consentirà di potenziare la capacità operativa del Fondo di garanzia per le Pmi, che a questo punto è dotato di…

Internet Sogei, Parolo (pres. Comm. anagrafe tributaria): ‘Più contezza del suo ruolo strategico dopo la visita in sede’ di Luigi Garofalo Una delegazione della Commissione di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, composta dal presidente Ugo Parolo (Lega), Giovanni Currò, Felicia Gaudiano, Emiliano Fenu e Paolo Giuliodori (M5S), Carlo Giacometto (FI), Andrea De Bertoldi (FdI) e Mauro Maria Marino (PD) ha visitato, ieri, la sede di Sogei….

Cybersecurity Data breach, per le imprese italiane un costo medio di 3,13 milioni di euro di Flavio Fabbri Non solo aumenta il numero di attacchi informatici alle aziende di tutto il mondo, ma anche il valore complessivo del danno e quello medio per singola organizzazione. Il rapporto annuale “Cost of a Data Breach” (Costo di una violazione di dati) sponsorizzato da IBM Security e condotto dal Ponemon Institute…

Internet Persone scomparse, Salvini: “Onore al merito a Chi l’ha visto” di Redazione Key4biz “Onore al merito a Chi l’ha visto, trasmissione alla quale rivolgo un ringraziamento istituzionale. La seguo da quando facevo le medie. Ad avercene di trasmissioni così”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha reso omaggio all’impegno della storica trasmissione di Rai Tre, intervenendo questa…

Internet 18App, possibile spenderlo anche per l’acquisto di film e serie tv in Dvd e Blu Ray 4K di Luigi Garofalo 18App può essere speso anche per l’acquisto di film e serie tv in Dvd e Blu Ray 4K. L’ha deciso il Senato approvando un emendamento al decreto Cultura, che consente quindi ai 18enni di utilizzare il Bonus anche per comprare i ‘prodotti dell’editoria audiovisiva’, ossia film, serie tv in DVD e BLU RAY…

Internet Dichiarazioni precompilate 2019: 3,3 milioni quelle inviate online, un miliardo di dati precaricati di Flavio Fabbri COMUNICATO STAMPA A cinque anni dall’avvio della procedura di dichiarazione precompilata inviata dai cittadini all’Agenzia delle Entrate tramite applicazione web dedicata, i modelli trasmessi nel 2019 sono cresciuti del 13,8% a 3,3 milioni di dichiarazioni completate in rete (2,9…

Internet Luiss Business School: formazione post-laurea e competenze certificate con la blockchain di Redazione Key4biz Luiss Business School ha annunciato che certificherà attraverso la blockchain la formazione executive erogata dalla Scuola nonché le effettive competenze conseguite dagli studenti e dai partecipanti ai corsi post-laurea: grazie a un registro universale, garantito e immodificabile reso disponibile dalle…

Internet Si possono cedere i dati a pagamento da parte degli interessati? di Valentino Vescio di Martirano L’idea di google di offrire 5 dollari per usare il volto dei passanti e allenare i suoi algoritmi ha posto un interrogativo sul trattamento dei dati personali degli interessati.Si tratta della “commerciabilità dei dati” da parte degli stessi interessati. Per rispondere alla domanda possiamo fare…

Internet Al via studio sull’ecosistema blockchain italiano di Flavio Fabbri All’inizio del mese è stata affidata all’Italia la presidenza europea dell’EU Blockchain Partnership. Un primo importante riconoscimento, che per un anno condivideremo con Svezia e Repubblica Ceca, di quanto fatto dal nostro Paese per la promozione e la diffusione della tecnologia blockchain sul mercato…

Internet Scuola 4.0: insegnamento capovolto e Intelligenza Artificiale di Neosperience Team Il mondo del lavoro nei prossimi anni verrà rivoluzionato dall’automazione: vedremo sparire numerose figure professionali, e nascerne altrettante nuove. La fluidità delle competenze del futuro necessità di un nuovo metodo d’insegnamento, più legato alle soft skills piuttosto che alle abilità pratiche…

Internet Digithon 2019, giornata di formazione per 200 startup in vista della maratona delle idee digitali (5-8 settembre) di Redazione Key4biz Si è appena conclusa la giornata di formazione tenuta nell’Inventor LAB di DigithON alle Vecchie Segherie di Bisceglie (BT) da Intesa Sanpaolo Innovation Center e riservata alle oltre 200 startup iscritte alla call di DigithON 2019, la maratona delle idee digitali che torna per il quarto anno consecutivo…

Focus Mail Seminari Bordoni: “Il 5G per la creatività”. Bologna, 13 settembre 2019 di Redazione Key4biz 13 settembre 2019 Ore 11:00 Villa Griffone – Pontecchio Marconi, Bologna. PER PARTECIPARERegistrati su Eventbrite Il nuovo appuntamento dei Seminari Bordoni è stato ideato dalla Fondazione Ugo Bordoni d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero per i beni e le attività…

Mappamondo Conflitto d’interessi digitale, Boccia (PD): “Di Maio approvi nostra proposta” di Redazione Key4biz “Puntuale come un orologio svizzero, ogni volta che Di Maio è in difficoltà, tira fuori il tema del conflitto di interessi per deviare l’attenzione dai guai del Movimento 5 Stelle, costretti a cedere sulla Tav e a fare giravolte sull’uscita poco fortunata del ‘mandato zero’. Il ministro dello Sviluppo…

Mappamondo Enel sottoscrive impegno Onu per zero emissioni entro il 2050 di Redazione Key4biz Enel aderisce al nuovo impegno per l’azzeramento delle emissioni climalteranti promosso dal Global Compact delle Nazioni Unite, dal Science Based Targets initiative (SBTi) e dalla We Mean Business coalition. L’iniziativa è stata sottoscritta da 28 aziende con una capitalizzazione totale di 1,3 trilioni…