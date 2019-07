Dailyletter 3704 del 22 luglio 2019

Cybersecurity 007 russi hackerati. Ecco i 4 progetti su cui lavorano gli agenti di Mosca di Luigi Garofalo La società informatica SyTech, fornitore dei servizi segreti russi dell’Fsb, è stata vittima dell’attacco di un gruppo anonimo di hacker, che avrebbero sottratto circa 7,5 terabyte di informazioni riservate, secondo quanto ricostruito dalla Bbc. Tra i documenti trafugati, condivisi con alcuni organi…

Internet Julie Sweet, il nuovo ad di Accenture per la parità di genere e l’innovazione: “Mai smettere di studiare” di Flavio Fabbri Qualche giorno fa, il consiglio di amministrazione di Accenture ha nominato Julie Sweet come nuovo amministratore delegato del Gruppo. Già ad di Accenture in Nord America, la Sweet assumerà il nuovo incarico a partire dal 1° settembre, come prima donna in assoluto in questo ruolo nella storia della…

Internet Pannolini smart, un chip per notificare ai genitori la pipì. La violazione della privacy dei neonati è totale di Luigi Garofalo Se tuo figlio fa la pipì, popò o dorme arriva la notifica sullo smartphone, così aumenta il tempo trascorso dai genitori attaccati ai telefonini, perché occupati a fare selfie con i figli neonati per condividerli sui social, bypassando la privacy dei bambini per un pugno di like e perdendo di vista…

Cybersecurity Cyber sicurezza, negli ultimi due anni le imprese italiane sono aumentate del 300% di Flavio Fabbri Nei giorni scorsi il Governo ha approvato un disegno di legge in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Il testo introduce disposizioni volte ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche,…

Internet Se le squadre hanno pochi soldi per il calciomercato la colpa è anche dei tifosi pirati di Luigi Garofalo La pirateria audiovisiva in Italia si potrà combattere quando la cultura dell’acquisto legale prevarrà su quella del cosiddetto ‘pezzotto’: vedere a basso prezzo su IPTV illegali film, serie tv e sport. Questo dannoso fenomeno per il settore emerge anche dalla storia del 35enne palermitano beccato nella…

Telecoms Poste italiane – Eni, partnership per servizi digitali e finanziari legali ai nuovi sistemi di pagamento di Flavio Fabbri Annunciata oggi la firma di un memorandum d’intesa tra Poste Italiane e Eni per l’avvio di nuovi servizi digitali e finanziari, con particolare attenzione ai sistemi di pagamento multipiattaforma. L’accordo, è spiegato in una nota congiunta, riguarda sia la fornitura di carburanti nelle stazioni di…

Internet Come utilizzare i dati genetici, le prescrizioni del Garante Privacy di Redazione Key4biz Terminata la procedura di revisione alla luce del nuovo Regolamento europeo delle nove autorizzazioni generali rilasciate dal Garante privacy nel 2016 quando era in vigore la precedente normativa. A conclusione della consultazione pubblica avviata lo scorso dicembre, l’Autorità ha adottato un…

Contributors Pupi Avati: ‘Se fossi il ministro della Cultura farei come in Francia, dove i cinema sono pieni’ di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina, al Cinema Adriano di Roma, gustosa anteprima e stimolante conferenza stampa per il nuovo film del Maestro Pupi Avati, “Il Signor Diavolo”, una produzione RaiCinema e DueA Film, atteso rientro dell’autore bolognese alla regia di un’opera destinata – come s’usava dire un tempo – alla…

Internet Antitrust: “Al G7 posizione condivisa su concorrenza e mercati digitali” di Redazione Key4biz Le autorità di concorrenza dei Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) e la Commissione Europea hanno presentato, nel corso dell’incontro che si è concluso a Chantilly, una posizione comune (Common Understanding) sulle questioni che l’economia digitale pone…

Media DVB-T2, online la nuova roadmap. L’8 ottobre evento a Pontecchio Marconi sulla banda 700Mhz di Flavio Fabbri Reso pubblico il calendario nazionale della nuova road map relativa alla prossima transizione nazionale verso il digitale terrestre di seconda generazione o DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2) e le linee guida definitive per la formazione delle graduatorie dei fornitori…

Internet eCommerce manager, come diventare un ‘chessmaster’ esperto di Denise Saldutti, Digital Consultant Anche in Italia siamo diventati eConsumer! Gli Italiani digitalizzati ormai sfiorano i 55 milioni: il 92% della popolazione, e di questi 40 milioni effettua acquisti online. Così, in Italia sempre più aziende stanno investendo in questo settore, infatti i dati rivelano che nel 2018 sono 20.100 le imprese…

Internet Città della cultura della Regione Lazio 2020, ecco l’Avviso pubblico di Sercam Advisory La Regione Lazio lancia l’Avviso Pubblico per la selezione della “Città della cultura del Lazio”. Il progetto, ideato nel 2016 (L.R. n. 17/2016, commi 46-52), è giunto così alla sua terza edizione. L’obiettivo è quello di stimolare le città a considerare lo sviluppo…

Internet App4Italy. La recensione del giorno,TED di Neosperience Team Le TED Conferences LLC, meglio note semplicemente come TED, sono forse le più famose conferenze pubbliche al mondo. Nate negli anni ‘80 negli Usa, più precisamente nella Silicon Valley, si sono diffuse in tutto il mondo. Agli incontri partecipano le migliori menti del pianeta, pronte a condividere…

Mappamondo Persone scomparse, il 25 luglio alla Camera presentazione del XXI° Rapporto semestrale di Redazione Key4biz Il prossimo 25 luglio nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, dopo i saluti della Vice Presidente della Camera On.le Maria Edera Spadoni e la proiezione di un breve video, realizzato in house, che ben documenta la sensazione di solitudine e di emarginazione presente in ogni episodio di…