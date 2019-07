Dailyletter 3697 dell’ 11 luglio 2019

Telecoms Cardani (Agcom): ‘Bilanciare esigenze infrastrutture e concorrenza Tlc la sfida della futura Autorità’ di Luigi Garofalo Al futuro collegio di Agcom ha indicato “una delle sfide più importanti che la attendono: bilanciare le esigenze delle infrastrutture e della concorrenza nelle Tlc’. È questo il testimone che il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, passa ai componenti…

Telecoms Golden Power, sul tavolo del Governo l’accordo Vodafone-Huawei per il 5G acceso in 5 città italiane di Luigi Garofalo Per effetto della norma che ha esteso il Golden Power anche alle reti 5G, “dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, salvo cambi di programma dell’ultima ora”, scrive il Sole24Ore, “il contratto di fornitura che Vodafone ha sottoscritto con Huawei per l’acquisto di apparati radio,…

Telecoms 5G, JMA Teko presenta ‘IOTA’, la prima soluzione ad onde millimetriche studiata per applicazioni in-building di Redazione Key4biz Teko Telecom, parte del gruppo JMA Wireless, annuncia il completamento della prototipazione del proprio prodotto 5G a onde millimetriche denominato “IOTA”, specificatamente studiato per applicazioni in-building, enterprise e factory, sviluppato nei centri di R&D del gruppo: JMA Teko (Castel San…

Internet Facebook, Libra spaventa la Fed. Powell: ‘Rischio privacy e stabilità finanziaria’ di Piero Boccellato La valuta digitale che Facebook intende lanciare nel 2020 solleva “molte preoccupazioni serie” legate alla privacy e alla stabilità finanziaria. Lo ha detto Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, nel corso della sua testimonianza semestrale al Congresso Usa. Su Libra Powell ha dichiarato:…

Telecoms Aree Infratel, accordo Open Fiber-Tiscali per la diffusione della fibra ottica di Redazione Key4biz Tiscali e Open Fiber hanno firmato l’estensione della partnership strategica per la diffusione dei servizi ultrabroadband nei 7.635 comuni delle “aree Infratel”. L’accordo, già in essere in 271 città, riguarda ora l’intero perimetro del piano di cablaggio di Open Fiber che prevede la copertura di oltre…

Telecoms Video Recruitment, Welcome Italia sceglie Visiotalent e annuncia 20 nuove assunzioni di Piero Boccellato Il lavoro? Ora si trova con i video. Addio quindi a Curriculum di carta o formati pdf. Le migliori aziende puntano su video e digitale per individuare le skill più preziose nei candidati in quanto con questi strumenti innovativi i recruiter possono individuare con più facilità i talenti nascosti e…

Internet Machine learning avanzata: Accenture integra calcolo quantistico e intelligenza artificiale di Flavio Fabbri Un modello di apprendimento automatico della macchina (machine learning) basato sul calcolo quantistico e sulla possibilità di integrare soluzioni per l’intelligenza artificiale per meglio sfruttare le capacità computazionali rispetto ai modelli di calcolo tradizionali, così Accenture ha ottenuto negli…

Internet Cloud e cybersecurity, a Novara la quarta tappa del roadshow di CSI Piemonte di Piero Boccellato Sicurezza informatica, protezione dei dati personali e servizi in cloud. Questi i temi affrontati oggi nella quarta tappa del roadshow “Territorio del futuro. Cloud e sicurezza, la trasformazione digitale parte da qui” che si è tenuto a Novara, organizzato da CSI Piemonte, Regione Piemonte e Fondazione…

Internet Mario Pissardo (CSI Piemonte): “Blockchain strumento necessario per ampliare l’ecosistema PA a nuovi soggetti” di Flavio Fabbri Intervista a Mario Pissardo, Responsabile Centro di Eccellenza Blockchain e IoT CSI Piemonte, in occasione dell’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, organizzato da CSI Piemonte e svoltosi a Torino lo scorso 26 giugno. La…

Internet ‘Turismo italiano? Minacciato dall’overtourism perché manca una strategia unitaria’. Intervista a Mauro Santinato (Teamwork) di Alex Kornfeind – Strategy Marketer Mauro Santinato è un professionista che ha fatto del vero pionierismo nel panorama del turismo italiano. Presidente di Teamwork, società specializzata nel marketing turistico-alberghiero, lo abbiamo intervistato per comprendere meglio la situazione del settore nel nostro Paese. Alex Kornfeind….

Internet Economia a bassa CO2, online nuova piattaforma a supporto della transizione energetica nazionale di Flavio Fabbri Già accessibile in rete la nuova piattaforma web imeas.eu, che ha l’obiettivo di condividere esperienze e strumenti per rendere concretamente possibile e più rapida la transizione energetica verso un’economia a basse emissioni di CO2.Lo strumento, ideato dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,…

Internet Lepida premiata per eCare e il modello di condominio dei datacenter di Redazione Key4biz In occasione della quarta tappa di Smau Raodshow 2019 a Bologna, due sono i “Premi innovazione” vinti dai servizi di Lepida: nella categoria “Pubblico”, il riconoscimento va ad AUSL Bologna e al progetto eCare, mentre nella categoria “Pubbliche Amministrazioni” si distingue il modello “in condominio”…

Internet Innovazione sociale, il Mise lancia il fondo per progetti sperimentali. Come partecipare di Redazione Key4biz Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato la sperimentazione delle attività riferite al Fondo per l’innovazione sociale, disciplinato dal dPCM 21 dicembre 2018, per la promozione di interventi innovativi che mirano alla soddisfazione di bisogni sociali…

Internet Bitcoin, i miners abbandonano la Cina per l’Iran di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro Powell ieri ha chiarito che la Fed “agirà in modo appropriato per sostenere l’espansione economica_”, mandando un segnale sulla possibilità di un taglio del costo del denaro. Nello specifico, ha spiegato come le incertezze sul commercio con la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina continuino a pesare…

Internet Telegram, in Italia in due anni da 3,5 a 9 milioni di utenti di Rachele Zinzocchi Due le principali notizie che hanno animato la settimana intorno a Telegram, l’App fondata da Pavel Durov che ormai, quasi ogni giorno, fa parlare di sé. La prima riguarda l’ultimo aggiornamento, che introduce una news apparentemente non rivoluzionaria ma, in realtà, assai attesa da chi non sa fare…

Games Amazon Game Studios è al lavoro su un MMO de Il Signore degli Anelli di Redazione Eurogamer.it Amazon Game Studios, divisione di Amazon dedicata allo sviluppo di videogiochi, sta co-sviluppando un MMO F2P basato sulla trilogia de Il Signore degli Anelli. Il gioco era stato annunciato lo scorso settembre da Athlon Games. Finora, però, non erano stati forniti dettagli sul partner misterioso,…