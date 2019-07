Dailyletter 3695 del 9 luglio 2019

Internet Violazione GDPR di Marriott International, pronta multa di 110 milioni di euro dal Garante Privacy UK di Luigi Garofalo A novembre 2018 sono stati esposti a un attacco informatico i dati personali di circa 339 milioni di ospiti di Marriott International, tra cui circa 30 milioni di europei e 7 milioni i britannici. L’accesso ai database ha fruttato agli hacker informazioni sugli ospiti come indirizzi, numeri di…

Internet La battaglia di Max Schrems contro Facebook approda alla Corte di giustizia Ue. La sentenza può avere un impatto globale di Luigi Garofalo È giunta al massimo organo di giustizia europea la battaglia legale portata avanti, da sei anni, dal 31enne austriaco Maximilian Schrems contro Facebook. E per essere uno scontro tra Davide conto Golia è già un successo. Oggi i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno ascoltato i legali…

Internet Laura Castelli (MEF): “La blockchain abbatte i muri e garantisce trasparenza” di Flavio Fabbri Intervista a Laura Castelli, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, in occasione dell’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, organizzato da CSI Piemonte e svoltosi a Torino lo scorso 26 giugno.La trasformazione digitale in corso coinvolge…

Internet Davide Rossi (OPTIME): ‘Nuove regole per porre fine al Far West nell’eCommerce’ di Luigi Garofalo “L’eCommerce rappresenta una grande opportunità per i consumatori e per le imprese, ma non può essere un Far West. Occorrono nuove regole per regolamentare il settore, come la responsabilizzazione degli intermediari digitali”. Ecco l’appello lanciato da Davide Rossi, presidente di OPTIME, in occasione…

Telecoms Welcome Italia, accordo con ADVA per potenziare la rete in fibra di Piero Boccellato Accedere alla rete con velocità fino a 600 Gb/s per sfruttare tutti gli sviluppi dell’Internet of Things, della realtà virtuale e della rete 5G. E’ questo l’accordo che Welcome Italia, operatore di rete fissa e mobile che si rivolge esclusivamente alle imprese ha stipulato con ADVA per il potenziamento…

Internet L’e-Fattura fa bene alle casse dello Stato (incassati già 2 miliardi) e piace anche alla metà delle imprese di Luigi Garofalo La fatturazione elettronica funziona, fa bene alle casse dello Stato e piace anche alla metà delle imprese, secondo lo studio del Politecnico di Milano. In soli 5 mesi, da gennaio 2019 (da quando l’e-fattura è obbligatoria anche per il B2B e B2C, ossia per i privati residenti o con stabile organizzazione…

Internet Cloud, IBM finalizza l’acquisto di Red Hat ed è pronta a sfidare Amazon di Piero Boccellato IBM ha annunciato oggi di aver chiuso l’acquisizione per 34 miliardi di dollari della società di software Red Hat Inc mettendo a segno la più grande acquisizione della società nei suoi oltre 100 anni di storia. La società, che aveva preannunciato l’acquisizione lo scorso ottobre, ha ottenuto…

Internet Industria tecnologica traino per l’Italia: +4,7% l’anno passato, ma fatturato in calo nel 2019 di Flavio Fabbri Positivi i dati diffusi dall’Osservatorio Anie Confindustria sui quattro mercati strategici dell’industria tecnologica italiana: manifatturiero, building, energia e infrastrutture. Le imprese attive nei diversi settori hanno raggiunto nel 2018 una crescita del fatturato aggregato totale del 4.7%, con…

Internet La piattaforma Yucca di Regione e CSI Piemonte vince l’OpenGov Champion di Flavio Fabbri La piattaforma smart data “Yucca” della Regione Piemonte, realizzata da CSI Piemonte, è stata premiata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’OpenGov Champion, con le seguenti motivazioni: “Favorisce la connessione fra le persone e stimola soluzioni innovative per il territorio”. I vincitori…

Smart City Lepida promuove la mobilità come servizio in Emilia Romagna di Flavio Fabbri Definire e realizzare iniziative in grado di abilitare nuovi servizi nel campo della mobilità e dei trasporti, caratterizzati da grande potenzialità e impatto sulla quotidiana qualità della vita dei cittadini, ecco in cosa consiste il lavoro di Lepida e Regione Emilia Romagna per trasformare il concetto…

Telecoms Automobili e sicurezza: il 40% degli italiani ha paura di chi usa lo smartphone mentre guida di Flavio Fabbri C’è una diffusa sensazione che le strade di oggi siano molto meno sicure di quelle di ieri. Chi guida e utilizza lo smartphone è una minaccia per sé stesso e per gli altri. Secondi i dati appena diffusi da un’indagine CMT (Cambridge Mobile Telematics), il 40,6% degli italiani mette al primo posto…

Internet Innovation manager, come accedere ai Voucher del Mise di Sercam Advisory La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di…

Media Cinema, Francesco Rutelli rieletto Presidente dell’Anica di Redazione Key4biz L’Assemblea dell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali) ha eletto questa mattina Francesco Rutelli nel ruolo di Presidente per il prossimo triennio (sino ad Ottobre 2022). Su indicazione unanime delle tre Sezioni (Produttori, Distributori, Industrie Tecniche)…

Media Netflix, la terza stagione di Stranger Things è la più vista di sempre di Piero Boccellato Finalmente Netflix ha deciso di fornire qualche dato relativo alla sua piattaforma. L’azienda, tramite un tweet pubblicato dal canale ufficiale @netflixUS, ha reso noto le visualizzazioni della terza stagione di Stranger Things, serie statunitense di fantascienza ambientata negli anni 80 e ideata da…

Internet I Nano-Influencer e la personalizzazione dell’Influencer Marketing, quale futuro? di Neosperience Team Forse alcuni diranno che l’influencer marketing non goda di ottima salute. Fake influencers, fake accounts che invadono i nostri profili, compravendita di interazioni, il problema mai risolto delle sponsorizzazioni e della conseguente normativa sul gettito fiscale sono solo alcune delle questioni che…

Games Microsoft, Sony e Nintendo cercano alternative alla produzione in Cina di Redazione Eurogamer.it Microsoft, Sony e Nintendo si stanno preparando a spostare parte della produzione delle proprie console al di fuori della Cina. Il piano elaborato delle tre big dell’intrattenimento videoludico sarebbe volto a contrastare gli effetti della tariffa del 25% sulle importazioni proposta dall’amministrazione…

Mappamondo Incentivi fiscali per investimenti in startup e PMI innovative di Redazione Key4biz È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società.Il provvedimento, da una parte potenzia gli incentivi fiscali per gli investimenti…