Dailyletter 3690 del 2 luglio 2019

Internet Germania, multa da 2 milioni a Facebook per aver violato la legge sulla trasparenza di Piero Boccellato Dopo la multa di 1 milione di euro da parte dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana, arriva un altra tegola per l’azienda di Mark Zuckerberg. Oggi l’Ufficio Federale di Giustizia Tedesco (BfJ) ha imposto una multa di 2 milioni di euro (2,3 milioni di dollari) a Facebook…

Internet Agcom, Antitrust e Garante Privacy pubblicano le linee guida e le raccomandazioni sui big data di Flavio Fabbri In attesa del documento finale, che raccoglierà i Rapporti conclusivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e del Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), è stato pubblicato oggi il documento congiunto…

Internet Relazione Annuale 2018, l’intervento del Presidente Antitrust Roberto Rustichelli (Video) di Flavio Fabbri Stamattina, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), Roberto Rustichelli, ha illustrato la Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2018.Rustichelli, che è Presidente dell’Antitrust da circa un mese, ha affrontato…

Internet Roberto Fico: “Tutelare la concorrenza per premiare le imprese sostenibili e che innovano” (Video) di Flavio Fabbri Tutelare la concorrenza, “per assicurare un sistema economico e sociale equo, inclusivo, che non tolleri posizioni di monopolio e oligopolio, che non lasci indietro nessuno”. Così ha esordito il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, intervenendo oggi alla presentazione della Relazione…

Media Decreto Legge ‘Quote’, allentati gli obblighi di trasmissione e di produzione per le Tv di Angelo Zaccone Teodosi Nell’edizione di giovedì 28 giugno di questa rubrica “ilprincipenudo”, abbiamo segnalato – in anteprima giornalistica – che il Consiglio dei Ministri di mercoledì sera ha approvato un curioso decreto-legge, che va a modificare il “sistema delle quote”, ovvero gli obblighi di trasmissione di prodotti…

Internet Sogei per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo dell’Agenzia per la coesione territoriale di Redazione Key4biz Sogei per lo sviluppo, la manutenzione e conduzione del sistema informativo dell’Agenzia per la coesione territoriale: è quanto previsto dall’Accordo tra la Sogei (Società Generale d’Informatica S.p.A.) e l’Agenzia, che potrà così rafforzare la propria funzione di promotore di innovazione sul territorio,…

Internet Frodi, al via il recepimento della Direttiva PIF. Cosa cambia di Valentino Vescio di Martirano Il prossimo 6 luglio scade il termine per il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, cosiddetta “direttiva PIF (protezione interessi…

Internet Fatture elettroniche emesse e ricevute, disponibile online l’archivio personale di Redazione Key4biz È online, sul portale “Fatture e corrispettivi”, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono…

Internet Digital Impresa Lazio, 5 milioni di euro di contributi per digitalizzare le PMI di Sercam Advisory Obiettivi Rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale promuovendo l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e di soluzioni ICT che, in coerenza con l’Agenda Digitale Europea, con la Strategia…

Internet Elettronica indossabile, IA e algoritmi: così il digitale curerà le malattie di cervello e cuore di Flavio Fabbri L’innovazione tecnologica si applica in ogni settore, compreso quello della nostra salute, della medicina e della cura di malattie molto diffuse e di forte impatto sociale. La ricerca e la cura hanno sempre più necessità di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, anche in aree di intervento molto…

Internet WiFi Italia connette oltre 100 Comuni, c’è anche Norcia. Al via bando per la manutenzione di Flavio Fabbri Undici Comuni colpiti dal sisma dell’Italia centrale nel 2016, tra cui Norcia, altri nell’are del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, altri ancora in Sicilia, Calabria e Liguria, dalla fine di febbraio 2019, sono più di 100 i Comuni italiani, generalmente con una popolazione inferiore ai 1000…

Mappamondo Vodafone Italia, Ilaria Dalla Riva nuovo Direttore HR & Organizzazione di Redazione Key4biz Dal 1 settembre, Ilaria Dalla Riva diventa il nuovo Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia. Proviene dal Gruppo Montepaschi dove ha svolto incarichi di crescente responsabilità fino a ricoprire il ruolo di Chief Human Capital Officer. Succede a Donatella Isaia, dal 2015 Direttore…

Mappamondo Fastweb, siglata nuova Carta dei Servizi con le Associazioni dei Consumatori di Redazione Key4biz Le Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Federconsumatori e U.Di.Con annunciano di aver contribuito alla realizzazione della nuova Carta dei Servizi di Fastweb a valle dell’intesa raggiunta con l’operatore di telecomunicazioni con l’obiettivo di rendere i clienti ancora più informati…

Focus Mail Save the date. “5G…NOW!”, l’11 luglio a Bologna il lancio della prima soluzione al mondo in-building 5G ad onde millimetriche di Redazione Key4biz “5G…NOW!” ll lancio della prima soluzione al mondo in-building 5G ad onde millimetriche con una tecnologia che combina eccellenze italiane e statunitensi 11 LUGLIO 2019 Ore 17:00 JMA Podium, Fondo ‘Comella’ Via Emilia Levante, 800 Castel San Pietro Terme (BO) Il prossimo 11…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Chrono24 di Neosperience Team Siete alla ricerca dell’orologio perfetto ma non volete limitare la scelta alle linee disponibili in negozio? Chrono24 può garantirvi la più vasta scelta sul mercato. Chrono24 è la più grande piattaforma al mondo di vendita di orologi di lusso. L’App riproduce lo stesso ambiente, per permettere…

Games I diritti di Alan Wake tornano a Remedy Entertainment di Redazione Eurogamer.it Remedy Entertainment ha riottenuto i diritti di pubblicazione di Alan Wake da Microsoft. Remedy è attualmente al lavoro su Control, la cui uscita è imminente. Lo studio ha comunicato agli investitori che le royalties ottenute frutteranno allo studio circa 2,5 milioni e mezzo di euro già…