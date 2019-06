Dailyletter 3684 del 24 giugno 2019

Media “Digital Entertainment (R)Evolution”, UNIVIDEO: l’Home Entertainment in Italia a 289 milioni di euro nel 2018 di Flavio Fabbri L’industria dell’audiovisivo in Italia ha chiuso il 2018 con un fatturato pari a 193 milioni di euro. Il dato è emerso stamattina a Roma, in occasione dell’incontro dal titolo “Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo”, promosso…

Telecoms 5G, Trump vuole chiedere a Ericsson e Nokia di produrre i device fuori dalla Cina di Luigi Garofalo L’Amministrazione Trump sta valutando se richiedere che le apparecchiature 5G destinate agli Stati Uniti siano progettate e prodotte fuori dalla Cina. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui la mossa potrebbe ridisegnare la produzione globale e acuire le tensioni tra Washington e Pechino….

Internet Gdpr & Privacy: consapevolezza e opportunità. Analisi ragionata della protezione dei dati personali tra etica e cybersecurity di Antonietta Confalonieri La presentazione ufficiale è fissata per il 28 giugno 2019, nell’evento di Privacy Italia, organizzato in una location prestigiosa, con la partecipazione di illustri relatori, invitati a disquisire sui temi esposti nel libro.Di solito quando si nota la pubblicazione di un’opera scientifica non ci si…

Cybersecurity Documenti falsi in vendita su internet, un viaggio nel Dark Web di Livio Varriale, giornalista e scrittore Documenti falsi in vendita all’interno della rete internet. Questa non è una novità se immaginiamo che sono tanti i casi di cronaca che riportano ad episodi di documentazioni fasulle che vengono rilasciate ad immigrati, criminali e semplici cittadini. Quello che invece sorprende di più, è il fatto che…

Cybersecurity Cyberwar Usa-Iran, Teheran assicura: ‘Nessun attacco americano è riuscito’ di Piero Boccellato Secondo quanto riporta il New York Times, Washington ha sferrato un’offensiva cyber lo scorso giovedì contro l’Iran prendendo di mira sistemi che vengono impiegati per l’impostazione di azioni militari e per il controllo dei lanci di missili di Teheran. I servizi segreti Usa credono ci sia proprio…

Internet Riccardo Magi (+ Europa): ‘Regolamentare la comunicazione politica sul web’ di Redazione Key4biz “Aggiornare la legislazione nazionale vigente nel periodo elettorale alla nuova realtà della comunicazione sulle piattaforme web e definire per le stesse delle regole comuni che valgano anche al di fuori del periodo elettorale per i contenuti di natura politica o per i temi di interesse nazionale,…

Internet Recruitment e Intelligenza artificiale, 5 esempi innovativi di Andrea Boscaro – The Vortex Di questa settimana è la notizia che Esselunga, grazie all’introduzione di software di intelligenza artificiale, ha ridotto i costi di selezione del personale scremando 28 mila candidature riportando il dibattito sul ruolo del digitale nelle fasi del recruitment. La tecnologia infatti offre nuove…

Internet Professioni digitali. La figura del visual content specialist, chi è e cosa fa di Elisabetta Passaretti, digital consultant Lo sapevate che il cervello umano elabora immagini e contenuti visivi 60.000 volte più velocemente rispetto al tempo che impiegherebbe per leggere e decodificare un contenuto testuale? Parlare dunque di contenuti nel mondo digitale, significa abbracciare un mondo che va dalle parole, alle immagini,…

Media Cultura e creatività danno lavoro a 1,55 milioni di italiani, l’intera filiera vale 265 miliardi di euro di Flavio Fabbri Al “Sistema produttivo culturale e creativo”, per l’anno 2018, si deve il 6,1% del valore aggiunto italiano: oltre 95,8 miliardi di euro. Dato in crescita del 2,9%, rispetto all’anno precedente, mentre l’economia italiana nel suo complesso è aumentata dell’1,8% a prezzi correnti. Circa un terzo di questa…

Internet Soft (vs. Hard) data marketing – 4 strategie per migliorare il customer engagement (2°parte) di Neosperience Team La scorsa settimana abbiamo analizzato i primi due elementi da tenere in considerazione per la raccolta dei “soft data”, necessari ai fini della profilazione personale del cliente. Guardiamo ora agli ultimi due punti di contatto e fonti di dati da non sottovalutare per un’efficace strategia di customer…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Skyscanner – Travel Deals di Neosperience Team Hai già prenotato le vacanze? Se sei ancora indeciso, Skyscanner può aiutarti a fare la scelta migliore e a risparmiare sugli acquisti. La piattaforma di comparazione dei prezzi, infatti, risulta essere la più efficiente nel garantire il miglior prezzo disponibile. Cliccando sull’offerta, l’utente…

Focus Mail Tutela del mercato dell’elettronica in Italia. Relazione annuale OPTIME 2019. Roma, 27 giugno 2019 di Redazione Key4biz Presentazione del Rapporto OPTIME 2019 Giovedì 27 giugno ore 10.30 Camera di Commercio di Roma sala del Consiglio via de’ Burrò, 147 Un 2018 segnato da crisi aziendali nel retail, nonostante numeri stabili, anzi con qualche segno positivo. Come è possibile? E come tutelare il…