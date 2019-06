Dailyletter 3682 del 20 giugno 2019

Internet Libra, l’allarme del Garante Privacy: ‘Con la moneta gli OTT diventano Stato-padroni’ di Piero Boccellato “I colossi del web hanno oggi volumi di transazioni paragonabili a quelli di molti Stati, trattano alla pari con i governi, fanno con loro accordi non solo commerciali, e adesso battono anche moneta. Quote immense di potere stanno via via passando di mano dagli Stati a soggetti privati. Se il settore…

Telecoms 5G, abbiamo testato la rete Vodafone a Roma: già 3-4 volte più veloce del 4G di Luigi Garofalo È stato entusiasmante toccare con mano il 5G e testare tra i primi a Roma la tecnologia mobile di quinta generazione con la rete Vodafone, prima in Italia ad accenderla e a lanciare la commercializzazione dei servizi. 548 Mbps in download e 18 Mbps in upload, prestazioni già superiori di 3-4 volte…

Media Gli over 64 utilizzano sempre di più il web, lo dice l’Istat di Angelo Zaccone Teodosi L’ultima settimana del modesto cronista che cerca di seguire per le colonne del quotidiano online “Key4biz” gli eventi più significativi dello scenario cultural-mediale nazionale si caratterizza per una “overdose” di iniziativa, e quest’articolo propone una sorta di zibaldone, nell’auspicio di stimolare…

Cybersecurity Welcome Italia, Winitalia, Palo Alto e Zurich lanciano il forum sulla cybersecurity di Piero Boccellato Avete mai visto cosa accade quando un hacker prende possesso del vostro PC aziendale e ruba indisturbato (e a vostra insaputa) tutte le vostre informazioni più preziose? Vedere questa minaccia in azione con i propri occhi (con una simulazione realizzata da esperti naturalmente) è il modo migliore …

Internet Trasformazione digitale, studio Accenture: “Risultati concreti per il 50% degli istituti bancari” di Flavio Fabbri Negli ultimi tre anni sono stati investiti dal sistema bancario più di 1.000 miliardi di dollari in tecnologie per la trasformazione digitale, ma in termini di crescita e di rendimenti i risultati stentano ad emergere, secondo il nuovo studio Accenture dal titolo “Caterpillars, Butterflies, and Unicorns:…

Internet Insegnanti e tecnologie digitali, in Italia solo il 36% si considera preparato per la didattica di Flavio Fabbri Le nostre scuole sono abbastanza digitali nella didattica in classe? Gli insegnanti conoscono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione? Qual è il loro grado di preparazione? Le risposte le troviamo nell’indagine internazionale sull’insegnamento e l’apprendimento “Talis” (Teaching and learning…

Internet Convegno “Il tuo Isa”, cos’è e come funziona il software che calcola l’indice di affidabilità fiscale di Flavio Fabbri COMUNICATO STAMPA Disponibile online “Il tuo Isa”, il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa). Basta entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare il download della versione definitiva…

Internet 5G, al i via i Premi di Laurea 2019 del Comitato Leonardo promossi da Vetrya di Redazione Key4biz Vetrya conferma il suo impegno a sostegno dei giovani di talento aderendo per il terzo anno consecutivo ai Premi di Laurea del Comitato Leonardo, che giungono così alla loro XXII edizione. La borsa di studio messa in palio dal gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital,…

Internet Digital transformation e lavoro, le 8 regole per innovare le proprie competenze di Maurizio Goetz, Imagination Design Coach Stiamo vivendo in un periodo di fortissimi cambiamenti. Tanto gli imprenditori, quanto i lavoratori si interrogano già oggi sul futuro del lavoro e sull’impatto della robotica, dell’intelligenza artificiale e più in generale sull’effetto che avrà il progressivo processo di automazione del lavoro…

Mappamondo Droni, schermi d’acqua, musica e 5G per festeggiare il San Giovanni 2019 di Redazione Key4biz Immagini che corrono su schermi d’acqua, luci e musica ad accompagnarle, e uno spettacolo creato da Intel con 300 droni Intel Shooting Star dotati di led luminosi. Inoltre, grazie alla tecnologia 5G, la possibilità di godere tutto lo spettacolo in diretta anche su smartphone, tv o attraverso altri…