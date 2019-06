Dailyletter 3675 del 10 giugno 2019

Telecoms Ripa (Open Fiber): ‘Con Tim valutiamo aggregazione o collaborazione. Ma la rete sia indipendente’ di Luigi Garofalo Open Fiber continua a mostrarsi disponibile per “un’aggregazione o collaborazione con Tim”per la rete unica, ma detta anche le condizioni: solo una rete indipendente può dare a tutti la capacità di competere ad armi pari. Ad inviare il messaggio all’ex incumbent e ai suoi azionisti è stata Elisabetta…

Internet Alessandro Morelli (pres. Comm Tlc): ‘A lavoro per un cloud nazionale dei dati della PA’ di Luigi Garofalo “Lo Stato avrà la possibilità di fare da cassaforte dei dati” della pubblica amministrazione è l’espressione che dà perfettamente il senso dell’importanza strategica di quanto annunciato da Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della Commissione Tlc della Camera dei Deputati: “stiamo…

Cybersecurity In Gazzetta Ufficiale il Cybersecurity Act europeo, entrerà in vigore il 27 giugno prossimo di Flavio Fabbri Lo scorso venerdì, 7 giugno, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’atteso Cybersecurity Act, il Regolamento europeo sulla cyber sicurezza, tra certificazioni, standard e tecnologie, che entrerà in vigore formalmente il prossimo 27 giugno 2019. Il Cybersecurity Act, “allo…

Internet Web tax, primo accordo al G20 per tassare gli Ott “in base a dove registrano le entrate’ di Luigi Garofalo Tutti d’accordo nel tassare i giganti del web, ma non c’è ancora un consenso sulla modalità univoca per farlo. Per questo l’accordo raggiunto dai ministri delle Finanze al G20 in Giappone è solo un passo avanti di una telenovela che va avanti da anni senza l’approvazione di una web tax né a livello…

Smart City 5G e città connesse: smart city economy a 17 mila miliardi di dollari nel 2035 di Flavio Fabbri La nuova tecnologia di rete 5G abiliterà definitivamente la trasformazione digitale in ogni suo segmento. Un tale scenario si applica in maniera perfetta all’ambiente urbano in crescita progressiva e tra vantaggi diretti ed indiretti, legati al nuovo standard delle telecomunicazioni, la smart city economy…

Internet Facebook, il 18 giugno il lancio ufficiale della criptovaluta? di Piero Boccellato Facebook è pronto al lancio della sua moneta virtuale e lo farà (forse) il 18 di questo mese dove presenterà ufficialmente il white paper relativo alla sua criptovaluta. A rivelarlo è stata Laura McCracken, Head of Financial Services & Payment Partnerships for Northern Europe, durante un’intervista…

Internet App, cartelle cliniche online e 3D: come cambia la sanità italiana, in un Paese che invecchia rapidamente di Flavio Fabbri Siamo il Paese più vecchio d’Europa. Ce lo confermano i dati Eurostat, con l’Italia che mantiene il primo posto nell’Unione, segnando il record del più alto tasso di persone con età superiore ai 65 anni, il 35,2% per l’esattezza (nella fascia di età compresa tra 15 e 64 anni), contro una media continentale…

Internet Pa digitale, al via il corso di formazione della Fub per il personale MIBAC di Piero Boccellato Al via il ciclo di quattro seminari di formazione e di aggiornamento professionale per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali dislocati a Roma e su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, voluta dal Servizio della Direzione Generale Organizzazione del MiBAC, d’intesa…

Telecoms Vodafone 5G, tra 6 giorni il lancio commerciale (lo spot) di Piero Boccellato Vodafone si appresta a far toccare con mano i vantaggi della tecnologia mobile di quinta generazione ai consumatori e aziende. Il 16 giugno infatti ci sarà il lancio commerciale, dopo l’accensione della rete commerciale 5G in 5 città italiane (Milano e 28 comuni dell’area metropolitana, Roma, Torino,…

Internet Privacy, come scoprire quali compagnie aeree usano il riconoscimento facciale di Piero Boccellato Gruppi di attivisti per la privacy hanno inaugurato un nuovo sito chiamato AirlinePrivacy.com, che mostra agli utenti quali compagnie aeree utilizzano il riconoscimento facciale per verificare l’identità dei passeggeri prima dell’imbarco in aeroporto. Il progetto, nato a difesa e tutela dei diritti…

Energia Dal Sahara energia solare per tutta l’Africa e l’Europa con l’agro-fotovoltaico di Flavio Fabbri Non è certamente un’idea nuova, ma tentare di generare energia elettrica dal sole nel pieno del deserto del Sahara potrebbe non essere più una sfida al di fuori della nostra portata. Rispetto a qualche anno fa, le tecnologie legate al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo e distribuzione dell’energia,…

Internet Instagram, come scegliere l’hashtag perfetto per il tuo business di Andrea Boscaro – The Vortex Una delle domande che più spesso mi vengono fatte nelle aule di formazione riguarda gli hashtag: “Che cosa sono?”, “Come si scelgono?”, “Quanti ne occorrono?”. L’hashtag su Instagram (e su Twitter e, da ultimo, anche su Linkedin) ne rappresenta la grande differenza con Facebook: il secondo è un social…

Contributors La buonanotte digitale, perché la voce dei genitori non è sostituibile di Barbara Volpi Sono perplesso Mamma, papà potete risolvere questo dilemma: perché e lo chiedo a voi, un dispositivo che è nato per permettervi di avere più tempo per stare con me viene utilizzato per togliervi del tempo da me, per assentarvi e per farmi assentare quando invece dovremmo stare insieme. Soprattutto ora…

Games CD Projekt RED sorprende all’E3: è Keanu Reeves ad annunciare la data di uscita di Cyberpunk 2077 di Redazione Eurogamer.it CD Projekt RED ha presentato all’E3 un altro trailer di Cyberpunk 2077, che ha svelato la presenza di Keanu Reeves nel gioco. Nel trailer, che mostra personaggi e diverse sequenze di azione (non di gameplay), Keanu Reeves fa la sua comparsa alla fine, nei panni di un personaggio non ancora meglio…

Games Le azioni di GameStop in caduta libera dopo un trimestre negativo di Redazione Eurogamer.it Dopo l’annuncio dei risultati del primo trimestre fiscale, le azioni di GameStop sono crollate. Nella giornata di oggi, le azioni di GameStop si sono avvicinate a un calo di quasil il 39%. Il bilancio, nonostante i profitti rilevati, ha evidenziato ricavi in calo del 13,3%. In particolare, sono…

Bibliotech Business humanum est di Piero Boccellato Il mondo del business è malato, tanto da cannibalizzare il pianeta, le persone e, non ultima, l’economia. Eppure la soluzione c’è già, basta solo scoprirla. O riscoprirla. Questo libro ci rivela che esiste un nuovo, ma allo stesso antico, approccio al business. Più giusto e più efficace. Un business…