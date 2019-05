Dailyletter 3666 del 28 maggio 2019

Internet Sky, il ceo Darroch: ‘A breve in Italia la pay-tv via fibra Ftth. Gli Ott? Siano più responsabili’ di Luigi Garofalo Racconta sia un po’ della sua vita privata sia soprattutto le strategie di business, gli obiettivi, i valori e le nuove sfide (in primis quelle tecnologiche) di Sky. Si scopre tutto questo ascoltando il podcast in cui Media Masters ha intervistato Jeremy Darroch, ceo di Sky Group, che guida dal 2007,…

Internet Reddito di cittadinanza, la card non utilizzabile per l’eCommerce (Sì al ‘clicca a ritira’), all’estero e in altri 11 casi di Luigi Garofalo La card del reddito di cittadinanza non può essere utilizzata all’estero, per gli acquisti online o mediante servizi di direct-marketing e in altri 11 casi. Lo stabilisce il decreto ministeriale firmato da Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, e da Giovanni Tria, ministro dell’economia. Ecco gli altri…

Internet App “IO”, al via il test a Torino: Pacini (CSI Piemonte) “Tra le prima città pilota in Italia” di Flavio Fabbri La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA) deve avere il cittadino al centro del processo innovativo e di crescita, semplificando i passaggi, rafforzando la fiducia e garantendo la sicurezza. Oggi a Torino è stata presentata al Museo egizio la nuova applicazione “IO” per facilitare…

Internet Apple e Google si sfidano a ‘colpi’ di privacy, perché è diventata più importante di software e hardware di Luigi Garofalo “Per Apple la tutela dei dati personali non è un lusso riservato a pochi”. Lo ha detto Craig Federighi, a capo della divisione software di Cupertino, in un’intervista all’Independent in cui ha risposto alla critica lanciata venti giorni fa dal Ceo di Google, Sundar Pichai. In un intervento sul New…

Internet Il GDPR compie 1 anno, perché il bilancio è (quasi) un successo di Gianluigi Ciacci – avvocato, docente di informatica giuridica LUISS Guido Carli Volendo redigere un bilancio del Regolamento 2016/679 ad un anno dalla sua piena efficacia, occorre distinguere due diversi punti di vista. Se si fa riferimento alla conoscenza, all’interesse da parte dei titolari del trattamento, o alla “domanda di privacy” dei soggetti interessati, sicuramente…

Internet La blockchain non è infallibile e il ‘Double Spending’ ne è un esempio di Valentino Vescio di Martirano Anche Facebook ha deciso di creare la sua cripto valuta: la “Global Coin”. La Global Coin avrà il pregio di essere ancorata al dollaro e la renderà, almeno nelle intenzioni, una cripto valuta più stabile rispetto al più comune Bitcoin. Sappiamo che le cripto valute si poggiano sul sistema della…

Cybersecurity AgID continua a spingere in alto la resilienza della PA agli attacchi cyber di Anssaif Mentre in molte organizzazioni i Security Manager soffrono per una scarsa consapevolezza del personale sulla gravità delle possibili minacce e, spesso, anche per le indesiderate riduzioni di budget (vedi i miei precedenti articoli sulla “solitudine del security manager”), la Pubblica Amministrazione,…

Cybersecurity Exodus, come è andata a finire la spystory (due arresti) di Piero Boccellato Sono scattati due arresti per la vicenda del malware Exodus, lo spyware made in Italy impiegato dalle procure e attraverso il quale sarebbero state spiate diverse centinaia di utenti senza la preventiva autorizzazione della magistratura. Un amministratore e un tecnico della ditta informatica calabrese…

Telecoms Salute, europeo lo smartphone che “fiuta” le malattie di Flavio Fabbri Ci sono tantissime patologie che se prese in tempo possono essere curate, il problema è proprio la loro individuazione, riuscire ad effettuare una diagnosi precoce. La tecnologia digitale ed informatica può venirci in soccorso e l’applicazione di queste soluzioni avanzate in medicina già oggi sta dando…

Internet Smartphone e Pc ricondizionati, occhio all’eCommerce. 7 consigli per acquisti sicuri di Piero Boccellato Comprare prodotti hi-tech ricondizionati (o rigenerati) conviene per tanti motivi, uno fra tutti il prezzo competitivo. Ma dietro tutta questa convenienza però gli utenti sembrano ignorare alcuni particolari importanti. L’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato la nuova indagine dove illustra…

Internet Data intelligence: le aziende europee investiranno 100 miliardi di dollari entro il 2022 di Flavio Fabbri Oggi la raccolta e l’analisi dei dati provenienti dalle più disparate fonti, dal web agli smartphone, sono attività che possiamo tranquillamente definire strategiche per le imprese che vogliano programmare una strategia efficiente sul mercato. I big data e le piattaforme analytics (analytical tools)…

Internet Blockchain, nasce la piattaforma per controllare l’originalità e provenienza del vino di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro L’aspetto più sconfortante delle elezioni europee è la sostanziale uniformità delle proposte economiche. Eh si, perchè al di là dei formali distinguo, tutti i programmi economici sono di stampo keynesiano – marxista – peronista, del genere: più si fa spesa pubblica, più si cresce. Eppure, tutte le…

Internet Lombardia, tasso agevolato per consolidare la presenza delle PMI nei mercati esteri di Sercam Advisory Il bando si propone di promuovere l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse…

Games Anthem brancola nel buio? Nessuna novità da BioWare di Redazione Eurogamer.it Il destino di Anthem, uscito con grandi ambizioni, sembra aver preso una piega per certi versi inspiegabile. Dopo un’accoglienza a dir tanto tiepida da parte della critica, il gioco ha poi iniziato a raccogliere critiche dai fan per le poche novità. Alcuni aspetti problematici del gioco non sono…

Games Ricavi digitali in picchiata per Apex Legends di Redazione Eurogamer.it Apex Legends, recente battle royale di Electronic Arts, sembra essere in netto declino dopo un lancio fenomenale. Un rapporto di SuperData evidenzia come gli introiti generati da Apex Legends siano “in netto calo” per il secondo mese di seguito. Nel mese di aprile, il gioco ha generato ricavi…

Mappamondo Sky TG24: sei milioni di contatti unici per la maratona elettorale “La Notte dell’Europa” di Redazione Key4biz Grande successo di numeri per le news di Sky TG24 in occasione della maratona elettorale “La Notte dell’Europa”, partita alle 22.30 di domenica 26 maggio e conclusasi alle 24 del giorno successivo. Sono stati infatti quasi sei milioni i contatti unici che hanno seguito in onda la lunghissima diretta…

Bibliotech Hate speech e molestie in Rete di Redazione Key4biz A fronte di una panoramica teorica e sociologica sulla libertà di espressione e sulle forme espressive di odio e molestia in rete, l’opera compie un’analisi comparatistica, sotto i profili filosofico–giuridico, informatico, sociologico e giuridico, su tale attuale fenomeno, al fine di delineare, in…