Dailyletter 3661 del 21 maggio 2019

Internet Privacy e politica. Matteo Salvini: ‘I dati sensibili devono rimanere in mani italiane’ di Raffaele Barberio Siamo agli ultimi giorni di campagna elettorale europea eppure non si avverte nelle strade o al supermercato alcuna tensione dovuta al voto. Il contrario di quanto accade in televisione e sui media, dove si assiste a scontri “corpo a corpo” dove i temi di carattere nazionale la fanno da padrone…

Telecoms Il 5G tra sicurezza e privacy. Intervista a M. Dècina: ‘Occorrono politiche e regole adeguate, ma è tutto nelle nostre mani’ di Raffaele Barberio Il 5G è uno dei temi maggiormente all’attenzione dei decisori politici, dell’industria, dell’opinione pubblica. È un argomento che potremmo definire come Trend Topic, un argomento che va molto e che nonostante la popolarità raggiunta non ha dischiuso completamente i suoi lati oscuri. Il 5G non è stato…

Internet Zappia (Sky) al Governo: “Perché meno regole e obblighi per piattaforme e Ott? Nuove leggi per una competizione equa” di Luigi Garofalo L’asimmetria fiscale e normativa tra broadcaster e piattaforme digitali e Over the Top (OTT) in Italia è ancora forte, nonostante il Parlamento abbia approvato, con la legge di Bilancio 2019, la web tax all’italiana, ma la norma è ancora realtà, perché manca il decreto attuativo del Mef, di concerto…

Telecoms Huawei. Il ban non scatta subito, ma tra 90 giorni. La vicepresidente dell’azienda dà del ‘Pinocchio’ agli Usa di Luigi Garofalo Evidentemente Huawei non rappresenta un pericolo imminente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, perché il ban non scatta subito, ma tra 90 giorni, e la sospensione potrebbe essere anche prorogata. Tre mesi per permettere ai carrier Usa di scegliere per le infrastrutture critiche un fornitore…

Cybersecurity Instagram, online su un database non protetto dati di 50 milioni di Influencer di Piero Boccellato Privacy e social network, ci risiamo. Dati di 50 milioni di utenti, per lo più di influencer e celebrità, sono stati trovati in un database allocato su un serve AWS, Amazon Web Services, senza alcuna password di protezione: chiunque poteva entrare e prelevare i dati. Un nuovo scandalo privacy…

Internet Sogei, il presidente Biagio Mazzotta nominato Ragioniere Generale dello Stato di Piero Boccellato Il Consiglio dei Ministri ha conferito ieri sera a Biagio Mazzotta, attuale presidente di Sogei, l’incarico di Ragioniere Generale dello Stato. Biagio Mazzotta, Presidente Sogei dal 2017 La decisione del Governo di assegnare un incarico così prestigioso e delicato a Biagio Mazzotta- spiega Sogei…

Smart City Scooter elettrici: Ducati lancia nuovo motorino tascabile, “full digital” e che non inquina di Flavio Fabbri Compatto, innovativo, ricco di tecnologia digitale e sensoristica, ma soprattutto elettrico: il nuovo arrivato del brand Ducati è il Super Soco CUx, uno scooter a motore elettrico di nuova concezione, prodotto in Cina da Vmoto e dotato di tecnologie davvero all’avanguardia. Presentato all’Auditorium…

Internet Data center: effetto Brexit, Francoforte supera Londra e la Germania guarda alla sovranità dei dati di Flavio Fabbri Per la prima volta dal dopo referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea (o più semplicemente “Britain Exit”, da cui Brexit), il mercato britannico dei data center ha subito una flessione e, secondo il recente BroadGroup CMQ Report, si è trattato del risultato di un vero e proprio…

Internet Smart grid, al via il progetto di Honda e General Motors per le auto elettriche di Piero Boccellato Honda Motor e General Motors si uniranno in un progetto di ricerca che potrebbe determinare se i veicoli elettrici possono essere utilizzati per stabilizzare la fornitura di energia nelle smart grid di prossima generazione. A dirlo è il quotidiano giapponese Nikkei, spiegando come le due case…

Internet Intelligenza artificiale e computer quantistici, gli interventi video dell’evento all’Università Salesiana di Flavio Fabbri Si è tenuto a Roma, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana, l’evento “Intelligenza Artificiale e Computer Quantistici”, promosso dall’ateneo, assieme alla Ferpi Lazio, con il patrocinio dell’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale. Un convegno…

Internet MailUp: white paper su email, sms e messaging apps per onlus & no profit di Flavio Fabbri Lanciata in occasione del Festival del Fundraising (15-16-17 maggio, Pacengo di Lazise), la versione espansa del white paper MailUp dedicato alle strategie per le organizzazioni senza scopo di lucro: “Email, sms e messaging apps per il settore onlus & no profit”. “Per il mondo No profit è…

Internet Stefano Ramonda (Accenture): ‘Come digitale e realtà sintetica cambiano le città e l’informazione’ di Luigi Garofalo La videointervista a Stefano Ramonda, Communications Media & Technology Digital Lead – Accenture, che al Festival della Tv e dei nuovi media che di recente si è svolto a Dogliani, ci spiega come il digitale e le nuove tecnologie stanno cambiando la mobilità nelle città, i negozi fisici e…

Internet MPMI Lombardia, contributi per la valorizzazione dei musei e del patrimonio storico d’impresa di Sercam Advisory Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde (MPMI) e sostiene progetti di censimento, catalogazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico e culturale aziendale. Domande dal 30 maggio al 16 settembre 2019. Descrizione Il bando sostiene nuove progettualità con lo…

Games George R.R. Martin conferma la collaborazione con FromSoftware? di Redazione Eurogamer.it È cosa nota che George R.R. Martin, autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e de Il Trono di Spade, sta collaborando a un videogioco. Stavolta, però, è stato lo stesso scrittore a gettare benzina sul fuoco, confermando di aver svolto il ruolo di consulente per un videogioco giapp…

Mappamondo Virtualizzazione: Lepida rinnova l’accordo con VMware di Redazione Key4biz Lepida Enterprise è il nome dato alle iniziative del Datacenter che hanno come fine anche quello di stipulare accordi con vendor, di tipo enterprise o quadro, per ottenere modelli di licensing vantaggiosi, unlimited, con costi certi e/o con scontistica vantaggiosa per prodotti ICT di comprovata diffusione…

Mappamondo Pubblicità, Fieg: ‘Rifinanziare il credito d’imposta in favore della stampa’ di Redazione Key4biz Il Comitato di Presidenza della Fieg, riunitosi oggi a Milano, auspica che, nell’ambito della conversione del c.d. “decreto crescita”, il Parlamento approvi il finanziamento per il 2019 e per gli anni successivi della misura che premia gli investitori che aumentano la pubblicità sulla stampa quotidiana…