Un Governo è composto da almeno 700 Persone; non solo Ministri e Sottosegretari, ma anche Uffici di diretta collaborazione, Consiglieri ed Esperti. Dai dati degli ultimi Governi si comprendono anche i valori del primo della prossima Legislatura.

E’ quanto evidenzia la prima ricerca sul tema, elaborata da CoMar – Centro Studi (clicca qui per scaricare lo studio) sulla base di dati ufficiali (“Amministrazione Trasparente”, al 21 luglio 2022, giorno della conferma delle dimissioni del “Governo Draghi”).

Il “Governo Draghi” annovera, in totale, 719 Persone, in:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 6 Sottosegretari;

8 Dipartimenti (Ministri senza Portafoglio), con 4 Sottosegretari;

15 Ministeri, con 6 Vice Ministri e 25 Sottosegretari;

per ognuno delle suddette 65 Cariche politiche, Uffici di diretta collaborazione (Gabinetto, Legislativo, Comunicazione, Addetti Militari e Diplomatici, ecc.), oltre Consiglieri ed Esperti giuridici, economici e tecnici, per complessivi 654 nominativi.

Tale numero totale non si discosta da quelli dei precedenti Governi della XVIII^ Legislatura:

il “Conte I” , con 758 Componenti

, con Componenti il “Conte II” con 711.

La somma delle Persone che hanno fatto parte di questi ultimi 3 Governi porta, quindi, a un risultato finale di 2.188, tra Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Collaboratori, Consiglieri ed Esperti. Di tutti questi, le sole Cariche politiche sono state 194.

Gli stipendi inferiori a 35mila euro

È stata valutata anche la presenza femminile nel Governo “Draghi”: sui 719 Componenti totali, le Donne sono 279, equivalenti al 38,7%; considerando tale parametro solo per le 65 Cariche politiche, la percentuale sale al 43% corrispondente a 28 Donne tra Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari.

Lo Studio ha calcolato anche i compensi lordi annui percepiti da Ognuno, sempre sulla base dei dati ufficiali. Sui 719 nominativi, 104 hanno svolto il mandato a titolo gratuito, soprattutto tra le categorie dei Consiglieri e degli Esperti. Dei restanti 615, 311 hanno percepito un emolumento eguale o inferiore ai 35.000,00 euro annui lordi (ovvero, sommandovi anche coloro a titolo gratuito, 415 su 719). Per Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari, gli emolumenti variano a seconda che si tratti di Parlamentare (con un’ulteriore differenza tra Senatori e Deputati) o di Tecnico.

Cosa ha fatto il Governo Draghi

Il Governo Draghi è il 67° della Repubblica. E’ in carica dal 13 febbraio 2021. Il 21 luglio 2022 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato le dimissioni e con DPR sono state sciolte le Camere, convocando le elezioni politiche per il 25 settembre 2022. L’Esecutivo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Dall’insediamento e fino alle dimissioni, il Parlamento ha approvato 125 Leggi. Di queste: 44 ratifiche di Trattati internazionali; 43 Leggi di conversione di Decreti Legge; 21 Leggi ordinarie; 10 Leggi delega; 5 Leggi di Bilancio ed Atti collegati; 2 Leggi Costituzionali. L’80% delle Leggi sono state di iniziativa governativa. Il Governo ha posto la fiducia 55 volte.

Per approfondire