Arriva oggi in Italia, e in altri paesi, l‘iPhone 13 che l’azienda di Cupertino ha presentato lo scorso 14 settembre.

I nuovi iPhone hanno gli stessi bordi squadrati rinnovati l’anno scorso con l’iPhone 12, sono equipaggiati con sistemi di connettività 5G compatibili con gli operatori di 60 paesi.

La batteria e le fotocamera migliorate sono i due punti forti dei nuovi melafonini, disponibili anche nelle versioni mini, Pro e Pro Max. L’altra novità riguarda la modalità ‘Cinematic’ grazie all’Intelligenza artificiale consente di girare filmati di alta qualità, con la messa a fuoco ad esempio di chi parla e il resto sfocato. Anche le foto migliorano, con il comparto di obiettivi e sensori che fa passi avanti sia sugli iPhone 13 che sui 13 Pro. Su questi modelli, poi, altra novità è ProMotion, cioè la frequenza di aggiornamento dello schermo più veloce (con refresh rate adattivo a 120Hz) , che rende più fluidi alcuni contenuti, già adottata da molti smartphone Android. I prezzi degli iPhone sono invariati rispetto allo scorso anno. Si parte da €839 per il mini (128GB); €939 per il 13 (128GB) standard; €1.189 per il 13 Pro (128GB) e €1.289 per il 13 Pro Max (128GB)

Quante ore ci vogliono per comprare il nuovo l’iPhone 13? La classifica per Paesi

Una nuova ricerca di Money SuperMarket ci mostra quante ore bisogna lavorare nei vari paesi per acquistare il nuovo melafonino, ovviamente secondo i prezzi di ogni singolo luogo.

Invece di considerare solo il prezzo intero dei dispositivi in ​​ogni paese, la ricerca si basa su quanto tempo una persona ha bisogno di lavorare per permettersi un iPhone 13 (la versione da 128 GB). Il motivo è semplice: alcuni paesi potrebbero offrire prezzi migliori per acquistare i nuovi iPhone, ma anche il salario minimo potrebbe essere inferiore.

La classifica: