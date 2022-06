Gli investimenti in cybersecurity da parte delle aziende raggiungeranno quota 226 miliardi di dollari nel 2027, in aumento del 26% rispetto ai 179 miliardi di dollari del 2022.

Gli investimenti in cybersecurity da parte delle aziende raggiungeranno quota 226 miliardi di dollari nel 2027, in aumento del 26% rispetto ai 179 miliardi di dollari del 2022. La previsione arriva da Juniper Research, secondo cui nei prossimi 5 anni la classifica dei primi cinque vendor globali è composta da Amazon Web Services (AWS), IBM, Cisco, Oracle e Sophos.

“Il cloud computing è stato una svolta per le aziende, quindi non sorprende che due dei più grandi fornitori di cloud computing, AWS e IBM, siano anche leader nello spazio della sicurezza informatica”, ha osservato la coautrice della ricerca Damla Sat. “Per i fornitori di cloud, una sicurezza informatica efficace è un requisito fondamentale: offrendo soluzioni di sicurezza informatica interne, AWS e IBM stanno capitalizzando le loro grandi basi di utenti esistenti; acquisire attività e capacità secondo necessità per migliorare le loro offerte di prodotti”.