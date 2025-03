“Intelligenza artificiale, geopolitica e cybersicurezza con particolare attenzione al quantum computing sono i tre temi che segneranno il prossimo decennio”. Lo ha detto Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a ‘CyberSEC2025 – AI, Crittografia Post-Quantum, Spionaggio e Geopolitica: il nuovo mondo della Cybersecurity’, la 4^ edizione della Conferenza internazionale promossa e organizzata dal nostro giornale, in corso il 5 e il 6 marzo a Roma presso i Saloni di Rappresentanza della Caserma Salvo D’Acquisto.

“Il primo tema è l’ormai irrinunciabile è la corsa all’Intelligenza Artificiale – ha detto nel suo intervento Butti – Una corsa che ad oggi non ha avuto un vincitore. L’Europa ha qualche ritardo sul fronte investimenti, ma ha saputo posizionarsi come leader nella regolamentazione. La Cina invece non ha saputo conciliare una crescita economica a due cifre con la spinta all’innovazione e al tempo stesso la preservazione di un sistema che possiamo definire autoritario”.

“Gli Stati Uniti vivono uno scompenso troppo forte fra pubblico e privato oltre ad avere un mercato tecnologico che rischia di essere destabilizzato facilmente come dimostra il caso DeepSeek”, aggiunge il Sottosegretario.

Il secondo tema è quello geopolitico. “La tecnologia ha acquisito sempre più valore negli anni e sempre più potenziale politico – ha detto Butti – il che aumenta il tasso di conflittualità. In questo contesto, sarà fondamentale monitorare gli sviluppi futuri della tecnologia senza rinunciare a indipendenza e sovranità”.

Servono quindi nuovi equilibri interni alla Ue ma anche sull’asse Ue-Usa visto che le priorità statunitensisono cambiate e sono disallineate da quelle europee.

Il terzo tema irrinunciabile è la sicurezza. “Come proteggerci?”. Di certo nei prossimi anni sarà importante prendere decisioni strategiche sul Quantum Computing, “Dobbiamo sviluppare sistemi crittografici che siano quanto resistant per preservare la sicurezza delle reti governative e dei cavi sottomarini”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz