Cura Italia, dietrofront del M5S su stop portabilità numero

Dopo la mancata segnalazione da parte della Lega del maxiemendamento al Dl Cura Italia sulle telecomunicazioni, anche il M5S ritira il suo analogo emendamento per la sospensione della portabilità durante il periodo dell’emergenza virus. I Cinque Stelle, che inizialmente avevano

segnalato il loro emendamento per il voto, lo hanno poi ritirato. ‘Nel periodo in cui entrerebbe in vigore la misura, molte imprese, si spera, ripartiranno. Si rischierebbe di bloccare la portabilità in un momento in cui tutto il Paese riparte, sia pure con attenzioni specifiche riguardanti

l’emergenza’. Cosi spiega a Radiocor la decisione di

ritirarlo il primo firmatario, Mauro Coltorti, presidente

della commissione Lavori Pubblici di Palazzo Madama. Essendo

un emendamento, infatti, la norma entrerebbe in vigore solo

dopo la conversione in legge del decreto legge.



La norma sullo stop alla portabilità ha suscitato molto

dibattito e diviso gli operatori di tlc: è stata criticata

dalla maggior parte dei consumatori e appoggiata invece dai

sindacati. “Si privilegia così – dichiara Vincenzo

D’Arienzo, senatore del Pd, che aveva firmato l’emendamento

Cinque Stelle sulla portabilità, commentandone il ritiro –

l’attività imprenditoriale, cosa legittima finché, però,

non si ammalano le persone. Io resto dalla parte dei

sindacati e dei lavoratori e della tutela del diritto alla

salute”.