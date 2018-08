Criptovalute e blockchain entrano nel mondo del calcio, il Rimini FC acquistato in Quantocoin

Per la prima volta nella storia del calcio italiano e mondiale una squadra viene acquistata in criptovalute. 'Heritage Sports Holding' gruppo con sede degli Emirati Arabi Uniti pagherà il 25% delle quote del Rimini Calcio in Quantocoin.

Per la prima volta nella storia del calcio italiano e mondiale, le quote di un club professionistico saranno pagate in criptovaluta. Il gruppo ‘Heritage Sports Holding‘ società degli Emirati Arabi Uniti che si occupa di investimenti nel mondo dello sport e nel calcio attraverso scouting ed assistenza ai calciatori acquisirà il 25% del club romagnolo pagando in Quantocoin, una moneta virtuale come i Bitcoin.

World Premiere 🌍 Heritage Sports Holdings is happy to announce the world’s first football team acquisition entirely in cryptocurrency – 25% of RIMINI FC 1912 . The shares have been entirely paid in #Quantocoins #QTCt pic.twitter.com/UAA2vsdrNf — Quantocoin (@quantocoin) 27 agosto 2018

L’Heritage Sports Holdings non è nuova a questo tipo di pagamenti. Il gruppo possiede il Gibraltar United, primo club al mondo, a pagare gli stipendi dei giocatori in cryptovaluta.

In attesa della presentazione ufficiale dei nuovi soci, prevista durante una conferenza stampa che verrà convocata la prossima settimana, Heritage Sports Holding si è così espressa sull’operazione. “Insieme cercheremo di portare alla squadra e alla città delle idee e sinergie nuove sia dal punto di vista sportivo, di immagine e tecnologico, di concerto con il nostro partner Quantocoin. La nostra partecipazione viene eseguita in un modo innovativo visto il pagamento in cryptovaluta (QTCt) e con l’utilizo della tecnologia Blockchain per la quale la Heritage Sports Holdings è già all’avanguardia in altri Paesi”.

Il Rimini FC, club neopromosso in Serie C e che nelle ultime due annate è risalito dall’Eccellenza fino al ritorno in Lega Pro. I nuovi investitori hanno già portato entusiasmo in città come ha dichiarato il Presidente del club Giorgio Grassi: “I nuovi soci, che hanno firmato un accordo preliminare per l’acquisizione del 25% delle quote della società, hanno apprezzato del Rimini F.C. la trasparenza, la sostenibilità economica, la sua territorialità, l’impegno nel mondo della solidarietà ed anche la massa critica che esprime il nostro mondo con tutte le sue società affiliate. Un’operazione che entrerà nella storia del calcio, portando una risonanza molto importante alla città di Rimini”.