Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Regione Liguria ha approvato un Avviso destinato all’attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di MPMI esercenti commercio ambulante a fronte di “Interventi volti al superamento dell’Emergenza Covid-19”.

Regione Liguria: soggetti beneficiari

Sono legittimate a richiedere i finanziamenti le micro piccole e medie imprese in forma singola esercenti commercio ambulante su aree pubbliche.

Tipologie di interventi ammissibili

Sono ammissibili spese per il circolante da sostenere dall’impresa per l’esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: debiti verso fornitori di merci e servizi, retribuzione dipendenti, utenze etc.).

Entità e forma dell’agevolazione

Piano di interventi ammissibile ed il finanziamento concedibile, pari al 100% dell’intervento stesso, non potranno essere inferiori ad Euro 5.000,00 e superiori ad Euro 35.000,00.

L’ammortamento del finanziamento avrà una durata di 10 semestri che decorreranno dalla scadenza del periodo di pre- ammortamento (pari a 2 semestri).

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,75%.

Regione Liguria: scadenza

La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma bandi online, a decorrere dal giorno 06 aprile 2020 fino ad esaurimento fondi e, comunque, non oltre il 30/09/2020.