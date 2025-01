Costo energia e consumi dei datacenter: serve una Legge? Intervista all’On. Enrico Cappelletti, Commissione Industria, Camera dei Deputati

Enertia Italia News. Onorevole, ad oggi, il dibattito internazionale si concentra principalmente sugli elevati consumi energetici dei data center, tanto che molte delle Big Tech che ne fanno uso, prima tra tutte Google, hanno iniziato a puntare su fonti rinnovabili per gli approvvigionamenti elettrici. Lei cosa ne pensa?

Enrico Cappelletti. Penso innanzitutto che sono un settore strategico importantissimo per la nostra economia. In questo momento non ci troviamo in una situazione particolarmente felice. Pensate che gli ultimi 22 mesi hanno visto il segno meno davanti all’andamento della produzione industriale e manifatturiera del nostro Paese.

Praticamente 24 mesi, su 25 di governo, hanno avuto il segno meno davanti. Questo è un problema non indifferente che è aggravato anche dal costo dell’energia. Per cui rispetto a settori legati al settore digitale, come ai data center, è necessario prestare una grande attenzione, ma bisogna creare le condizioni per rendere appetibili questi investimenti nel nostro Paese.

Oggi la questione è molto semplice. Per poter fornire energia a costo basso occorre avere un mix energetico che sfrutti al massimo le fonti di energia, ad un costo più basso. Mi sembra una cosa ovvia.

Un errore strategico che è stato fatto in particolar modo negli ultimi due anni, ma non solo nel nostro […]

L’intervista completa è su Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz