L’impatto della crescita dei Data Center

La crescente diffusione di applicazioni ad alta intensità energetica come l’Intelligenza Artificiale Generativa, la robotica e il software aziendale sta portando a un’espansione senza precedenti dei Data Center (DC). ABI Research prevede che il numero di DC nel mondo raddoppierà entro il 2030, con un incremento del consumo energetico del 14% annuo, raggiungendo 1.479 TWh entro la fine del decennio. Questa crescita rappresenta una minaccia per la sostenibilità, richiedendo nuove strategie di raffreddamento per ridurre l’impatto ambientale.

Tecnologie di raffreddamento: una necessità strategica

Per migliorare l’efficienza energetica e rispettare le normative ambientali, i DC stanno adottando soluzioni di raffreddamento avanzate:

Raffreddamento ad aria tradizionale : Economico e affidabile, ma con elevati consumi energetici.

: Economico e affidabile, ma con elevati consumi energetici. Raffreddamento a liquido : Sempre più diffuso per i data center ad alta densità, con un tasso di crescita annuo del 20%.

: Sempre più diffuso per i data center ad alta densità, con un tasso di crescita annuo del 20%. Raffreddamento a immersione liquida : Maggiore efficienza termica, ma costi iniziali elevati.

: Maggiore efficienza termica, ma costi iniziali elevati. Raffreddamento evaporativo e free cooling: Soluzioni ecologiche, ma dipendenti dalle condizioni climatiche.

Spinta normativa e incentivi economici

Le normative governative stanno imponendo l’adozione di soluzioni più efficienti, come la Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica (EED), il Codice di Condotta per i DC dell’UE e standard internazionali come ASHRAE e ISO 50001. Queste regolamentazioni mirano a ridurre il consumo di energia e acqua, rendendo l’investimento nelle nuove tecnologie non solo un vantaggio competitivo, ma una necessità.

Principali attori nel settore del raffreddamento dei DC

ABI Research ha identificato le aziende leader nel settore della gestione termica per i data center:

Vertiv : Offre soluzioni avanzate con intelligenza artificiale e partnership strategiche con NVIDIA e Intel.

: Offre soluzioni avanzate con intelligenza artificiale e partnership strategiche con NVIDIA e Intel. Johnson Controls : Specializzata in HVAC e automazione edilizia, con un forte impegno per la sostenibilità.

: Specializzata in HVAC e automazione edilizia, con un forte impegno per la sostenibilità. Schneider Electric : Innovazioni nel raffreddamento da chip a chiller, con soluzioni integrate per la gestione energetica.

: Innovazioni nel raffreddamento da chip a chiller, con soluzioni integrate per la gestione energetica. Daikin e Trane: Focalizzate su sistemi di raffreddamento ad alta efficienza e manutenzione predittiva.

Raccomandazioni strategiche

Per migliorare l’efficienza e ridurre il consumo energetico, ABI Research suggerisce ai fornitori di soluzioni termiche e ai gestori di DC di:

Adottare sistemi di monitoraggio in tempo reale per ottimizzare il consumo energetico.

per ottimizzare il consumo energetico. Integrare soluzioni digitali per migliorare la gestione degli asset e ridurre i tempi di inattività.

per migliorare la gestione degli asset e ridurre i tempi di inattività. Investire in formazione e aggiornamento delle competenze per facilitare la transizione verso nuove tecnologie.

per facilitare la transizione verso nuove tecnologie. Implementare pratiche sostenibili come il riciclo dei refrigeranti e l’uso di energie rinnovabili.

Tabella riassuntiva

Aspetto Dati chiave Crescita DC globali Raddoppio entro il 2030 Consumo energetico 1.479 TWh entro il 2030 (+14% CAGR) Soluzioni di raffreddamento emergenti Crescita del raffreddamento a liquido (+20% CAGR) Leader del settore Vertiv, Johnson Controls, Schneider Electric, Daikin, Trane Regolamentazioni chiave EED UE, ISO 50001, ASHRAE Strategie consigliate Monitoraggio digitale, integrazione software, sostenibilità

