Cos’è l’lnternet of Things (IoT)?

Internet of Things (IoT) definisce tutti gli oggetti fisici muniti di sensori e attuatori digitali che comunicano con altri computer tramite reti fisse e mobili, consentendo al mondo fisico di essere monitorato o addirittura controllato in maniera digitale. E’ questa la definizione di Internet of Things di McKinsey, a società di consulenza che analizza la portata dell’IoT.

In casa tua c’è un termostato intelligente? O tu stesso indossi un fitness tracker per aiutarti a rimanere fisicamente attivo? Se lo fai, fai parte dell’Internet of Things, o IoT. Una presenza che ormai si è radicata nelle nostre vite, così come nel modo in cui operano le organizzazioni.

Cos’è l’IoT?

L’IoT utilizza una varietà di tecnologie per connettere il mondo digitale e quello fisico. Gli oggetti fisici sono incorporati con sensori, che possono monitorare cose come la temperatura o il movimento, o qualsiasi cambiamento nell’ambiente, e attuatori, che ricevono segnali dai sensori e quindi fanno qualcosa in risposta a tali cambiamenti. I sensori e gli attuatori comunicano tramite reti cablate (ad esempio Ethernet) o wireless (ad esempio WiFi, cellulari) con sistemi informatici in grado di monitorare o gestire la salute e le azioni di oggetti e macchine connessi.

Gli oggetti fisici monitorati non devono essere fabbricati: possono includere oggetti in natura, persone e animali. Mentre alcune organizzazioni potrebbero visualizzare l’IoT in modo più ampio, la nostra definizione esclude i sistemi in cui tutti i sensori incorporati vengono utilizzati solo per ricevere input umani intenzionali, come le app per smartphone, che ricevono l’input di dati principalmente tramite un touchscreen o altri software per computer in rete, in cui i sensori sono costituiti da una tastiera e un mouse standard.

La connettività costante che l’IoT consente, combinata con dati e analisi, offre nuove opportunità alle aziende per innovare prodotti e servizi, nonché per aumentare l’efficienza delle operazioni. In effetti, l’IoT è emerso come una delle tendenze più significative nella trasformazione digitale del business e dell’economia dagli anni 2010.

Quali sono le applicazioni dell’IoT?

In generale, le applicazioni IoT si verificano in una delle nove impostazioni.

1. Salute umana. I dispositivi possono essere collegati o inseriti all’interno del corpo umano, inclusi dispositivi indossabili o ingeribili che monitorano o mantengono la salute e il benessere, aiutano nella gestione di malattie come il diabete e altro ancora.

2. Casa. I proprietari di case possono installare dispositivi come assistenti vocali domestici, aspirapolveri e aspiratori automatici o sistemi di sicurezza.

3. Ambienti di vendita al dettaglio. I dispositivi possono essere installati in negozi, banche, ristoranti e arene per facilitare il check-out automatico, estendere le offerte in negozio o aiutare a ottimizzare l’inventario.

4. Uffici. Le applicazioni IoT negli uffici potrebbero comportare la gestione dell’energia o la sicurezza degli edifici.

5. Ambienti di produzione standardizzati. In tali contesti, inclusi stabilimenti di produzione, ospedali o fattorie, le applicazioni IoT spesso mirano a ottenere efficienze operative o ottimizzare l’uso e l’inventario delle apparecchiature.

6. Ambienti di produzione personalizzati. In contesti personalizzati come quelli dell’estrazione mineraria, dell’edilizia o dell’esplorazione e produzione di petrolio e gas, le applicazioni IoT potrebbero essere utilizzate nella manutenzione predittiva o negli sforzi per la salute e la sicurezza.

7. Veicoli. L’IoT può aiutare con la manutenzione basata sulle condizioni del veicolo, la progettazione basata sull’utilizzo o l’analisi di prevendita per auto e camion, navi, aerei e treni.

8. Città. Le applicazioni IoT possono essere utilizzate per il controllo adattivo del traffico, i contatori intelligenti, il monitoraggio ambientale o la gestione delle risorse.

9. Fuori all’aperto. Negli ambienti urbani o in altri ambienti esterni, come binari ferroviari, veicoli autonomi o navigazione aerea, le applicazioni IoT potrebbero comportare l’instradamento in tempo reale, la navigazione connessa o il monitoraggio delle spedizioni.

Altri esempi del mondo reale abbondano. Le soluzioni IoT vengono utilizzate in una miriade di contesti: nei frigoriferi, per aiutare i ristoranti a ottimizzare i processi di conformità alimentare; nei campi, per seguire il bestiame; negli uffici, per tenere traccia di quante e con quale frequenza vengono utilizzate le sale riunioni; e oltre.

Qual è l’impatto economico dell’IoT?

Il valore potenziale dell’IoT è ampio e in crescita. Entro il 2030, secondo stime di McKinsey, potrebbe ammontare a 12,5 trilioni di dollari a livello globale. Ciò include il valore acquisito da consumatori e clienti di prodotti e servizi IoT.

Il potenziale valore economico dell’IoT differisce in base alle soluzioni e agli usi, con le soluzioni industriali e le applicazioni per la salute umana che rappresentano quote enormi di questo totale. Le soluzioni industriali potrebbero generare da $ 1,4 trilioni a $ 3,3 trilioni entro il 2030, o poco più di un quarto del valore potenziale totale. L’impatto economico dell’IoT negli ambienti di salute umana potrebbe raggiungere circa il 14% del valore totale stimato.

Un altro modo di considerare il valore dell’IoT è esplorare i cluster di casi d’uso (usi simili adattati a impostazioni diverse). Alcuni dei casi d’uso più comuni rappresentano una quota considerevole del potenziale valore economico dell’IoT:

ottimizzazione delle operazioni, che sostanzialmente sta rendendo più efficiente la gestione quotidiana di asset e persone (41%)

salute (15 percento)

produttività umana (15%)

manutenzione basata sulle condizioni (12%)

Altri cluster includono l’abilitazione alla vendita, la gestione dell’energia, i veicoli autonomi (il cluster in più rapida crescita) e la sicurezza.

Cosa devo sapere sulla sicurezza IoT?

I miliardi di dispositivi IoT in uso hanno naturalmente creato nuove vulnerabilità per le aziende. Man mano che più “cose” si connettono, il numero di modi per attaccarle diventa funghi. Prima dell’IoT, una grande rete aziendale potrebbe aver bisogno di considerare da 50.000 a 500.000 endpoint vulnerabili agli attacchi, mentre l’IoT potrebbe coinvolgere una rete con milioni o decine di milioni di questi endpoint. La promozione della sicurezza informatica, quindi, è fondamentale nell’era dell’IoT.

È importante affrontare i problemi di privacy dei clienti rispetto ai dispositivi connessi. Ma gestire la sicurezza informatica IoT significa anche proteggere apparecchiature critiche, come pacemaker o interi impianti di produzione, che, se attaccate, potrebbero mettere a rischio la salute dei tuoi clienti o la capacità produttiva totale della tua azienda.

Sei raccomandazioni o azioni potrebbero aiutare gli amministratori delegati e altri leader ad affrontare la sicurezza informatica dell’IoT:

capire cosa significherà la sicurezza IoT per il tuo settore e modello di business

stabilisci ruoli e responsabilità chiari per la sicurezza IoT nella tua catena di approvvigionamento

tenere conversazioni strategiche con le autorità di regolamentazione e collaborare con altri attori del settore

considerare la sicurezza informatica come una priorità per l’intero ciclo di vita del prodotto e sviluppare le competenze per raggiungerla

trasformare in modo rigoroso mentalità e abilità

creare un sistema di punti di contatto per i ricercatori di sicurezza esterni e implementare un piano di risposta post-violazione

Cos’è l’IIoT?

L’Industrial Internet of Things, o IIoT, è tra le tecnologie di produzione avanzate a cui si fa riferimento collettivamente come Industria 4.0 o Quarta rivoluzione industriale.

Quali sono alcuni vantaggi dell’IIoT? Può ridurre drasticamente i tempi di inattività, aprire nuovi modelli di business e migliorare l’esperienza del cliente, e può anche rendere le organizzazioni più resilienti. Nell’era del COVID-19, ad esempio, gli strumenti di gestione digitale e la connettività costante hanno consentito ad alcune aziende di reagire ai cambiamenti del mercato in modo rapido ed efficiente adeguando rapidamente la capacità produttiva e supportando contemporaneamente le operazioni a distanza.