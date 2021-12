Cosa guardare in tv, “Io sono Babbo Natale” su Prime Video

“Io sono Babbo Natale”. E’ su Amazon PRIME VIDEO l’ultima grande e commovente interpretazione di Gigi Proietti.

IO SONO BABBO NATALE è un film del 2020, scritto e diretto da Edoardo Falcone prodotto da Lucky Red e Rai Cinema con Marys Entertainment, con Gigi PROIETTI e Marco GIALLINI.

“Io sono Babbo Natale”. Trama

NICOLA (Gigi Proietti) è un anziano ed elegante signore che in realtà è Babbo Natale. Vive a Roma da solo, in un piccolo villino, ormai da circa 50 anni e non più in Lapponia, perché si è fatto vecchio e li fa troppo freddo, ormai ha 125 anni e i reumatismi si fanno sentire… Per Natale, arrivano da lui degli elfi che lo aiutano a preparare i regali da distribuire ai bambini di tutto il mondo. Milioni di regali che Nicola custodisce in un grande laboratorio sotterraneo.

ETTORE (Marco Giallini) è appena uscito di prigione e si ritrova la sera a dormire su una panchina, perché né la sua ex LAURA(Barbara Ronchi) mamma della sua piccola Alice ( Alice Adamu), né i suoi vecchi compari di truffe e rapine, vogliono più saperne di lui.

NICOLA passando davanti alla panchina, gli allunga per carità, una moneta da 50 euro e Ettore, incuriosito dalla generosità di questo anziano e distinto signore lo segue.

Nicola si presenta a lui come Babbo Natale e gli propone di fargli da assistente. Ettore accetta, non crede assolutamente che quel vecchio bizzarro sia veramente Babbo Natale, ma pensa di aver trovato una buona occasione per approfittarsi di lui, rubacchiando le sue cose, facendosi ospitare, addirittura facendosi preparare da lui la trippa col pecorino che ama tanto.

Ettore, che in realtà ha un vecchio conto in sospeso con Babbo Natale sin da bambino perché non gli portava mai i regali che gli chiedeva, sfrutta questa occasione al massimo. Alla sua ex, che fa l’assistente sociale e si occupa del suo reinserimento nella società, fa credere di aver trovato un lavoro come badante da Nicola, così inizia a frequentare il Centro Sociale dove lei lavora, cercando di rientrare nelle sue grazie, e qui fa amicizia con la sua piccola Alice, che non sa che Ettore è il suo vero papà, ma che invece chiama papà LUCIANO (Daniele Pecci) il nuovo compagno di Laura, (i due si stanno separando) che non gradisce affatto avere Ettore tra i piedi.

Ma è quando Nicola gli svela e gli fa provare i poteri magici del costume e della slitta di Babbo Natale, che Ettore comincia a credere veramente a Babbo Natale e la sua vita e il film iniziano a cambiare…..

Su Prime Video

IO SONO BABBO NATALE non è un cinepanettone, ma un film natalizio per tutti, bambini e famiglie, originale, divertente e garbato, un film fantasy con diversi effetti speciali apprezzabili, molto rari nel cinema italiano.

Il costume magico di Babbo Natale che rende invisibili agli adulti ma non ai bambini, è ben realizzato e le scene in cui viene descritto, a tratti sono assolutamente esilaranti.

Bello anche l’effetto della slitta magica che vola su tutta Roma di notte illuminata e che arriva fino a Parigi, ingranando una marcia speciale.

Un film di atmosfere e musiche natalizie ben diretto e con una storia nostrana che tiene, che si fa seguire con interesse e simpatia e che diventa molto particolare nella seconda parte, e che non ha nulla da invidiare ai tanti smielati e spesso insulsi film e tv movie natalizi americani di cui veniamo inondati in questo periodo e a cui augurare un sincero futuro di distribuzione internazionale.

In fondo è la storia di un nonno e un ladruncolo che si incontrano e che si faranno del bene reciproco.

Un film di amicizia e buoni sentimenti che commuove per la presenza dell’indimenticabile Gigi PROIETTI alla sua ultima – si può dire, magica – interpretazione, ma che, nel suo genere di commedia, racconta una storia di riscatto sociale e di redenzione seppur attraverso uno sgangherato e divertente personaggio, come al solito cucito a pennello sul bravo Marco Giallini,

Da vedere, per tutti. Buona visione!