Ci ha tenuto compagnia durante il forzato lockdown dovuto al Coronavirus, questa bella serie “DOC “ Interpretata da Luca Argentero, andata in onda su Raiuno per 8 puntate da 50’ e 4 appuntamenti, che ha giustamente meritato uno dei più grandi successi della fiction della Rai degli ultimi anni.

Un medical drama moderno e ben riuscito prodotto da Rai Fiction e Lux Vide, scritto da Francesco Arlanch e Viola Rispoli e girato da Jan Maria Michelini (Diavoli) e Ciro visco (Gomorra), che ora potete trovare su Raiplay.

Doc: trama

La storia del protagonista, il Dr. Andrea Fanti (Luca Argentero) è ispirata alla storia vera di un medico di Lodi che, peraltro, ha lavorato e lavora ancora in prima linea contro l’emergenza causata dal Covid-19.

Argentero è bravissimo e credibile nei panni di DOC , il medico che ha perso 12 anni di memoria della sua vita in seguito a una brutale aggressione subita.

E’ cambiato quasi tutto per lui in quei 12 anni, e il recupero di quel pezzo di vita sarà per lui doloroso e anche straziante.

Ma c’è di buono che con questi 12 anni è scomparso anche l’ultimo Doc, quello arrogante, presuntuoso, quello che trattava male i colleghi e non parlava neanche con i parenti dei pazienti deceduti.

Nella serie si ritrova un mix intelligente e ben elaborato di Dr. House e un po’ di Gray’s Anatomy ma mantiene sempre una sua forte personalità e unicità.

Un prodotto molto ben confezionato in tutti i suoi dettagli, dalla scrittura, alle location, all’ottima regia, che sa rendersi competitivo nell’immenso panorama delle fiction straniere.

Bravi anche gli attori che ruotano intorno a Argentero a partire da Matilde Gioli, la Dottoressa Giulia Giordano professionale e innamorata, ma anche Giovanni Scifoni (Enrico Sandri) neuropsichiatra e amico di Andrea Fanti, Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini) il collega scorretto di DOC, e molti altri.

Ambientato a Milano, ma è facilmente riconoscibile, per una romana come me, la location dell’ospedale dentro il quale si muovono i protagonisti: il moderno ed efficiente Campus Biomedico di Roma, una vera eccellenza di Roma e del Lazio, dove in pochissimo tempo è rapidamente stato creato un grande e specifico Covid Center . Mi ha fatto molto piacere riconoscerlo.

Su Raiplay

Quelle andate in onda sono solo la metà delle puntate previste per la prima serie, le riprese infatti si sono dovute interrompere a causa del problema Coronavirus che ha bloccato tutti i set cinematografici e televisivi e quindi anche la messa in onda.

Le nuove puntate della prima serie saranno girate durante questa estate per poter poi permettere la loro messa in onda prevista per il prossimo autunno.

Ovviamente, è un prodotto per tutti, e se l’avete perso, avete la buona occasione di rivederlo su RAIPLAY e prepararvi…al ritorno di DOC.

Buona visione!