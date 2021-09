Cosa guardare in Tv: Cenerentola su Prime Video

E’ una versione musical – pop questo nuovo film CENERENTOLA (CINDERELLA 2021) uscito il 3 settembre scorso su AMAZON PRIME VIDEO.

Una produzione Columbia, che ha subito una serie di ritardi a causa della pandemia e che sarebbe dovuta uscire nelle sale inizialmente a febbraio 2021, poi posticipata a luglio 2021 e infine cancellata dopo che gli Amazon Studios ne hanno acquisito i diritti streaming.

La regia e l’adattamento della sceneggiatura originale sono di Kay Cannon (Blockers/Giù le mani dalle mie figlie) le musiche sono di Mychael Danna, Jessica Wiss; Camila Cabelo

Tanta bella musica originale e tante cover ben interpretate e musicate (si va da”Somebody to love” dei Queen a “Material girl” di Madonna e molti altri) e tanti bei balli e coloratissimi costumi.

Un musical gradevole e pieno di ironia in una divertente versione femminista.

Camila Cabelo è ovviamente perfettamente a suo agio nel cantare, ma anche nell’interpretare una Cenerentola moderna che vuole realizzare il suo grande sogno che, attenzione, non è sposare il Principe, ma diventare una famosa stilista.

Creare e cucire abiti è la sua vera passione.

Ma il Principe, interpretato da Nicholas Galitzine, c’è , non vi preoccupate, solo che anche lui è un po’ diverso, non molto interessato a diventare Re ma soprattutto ritiene antichi e noiosi i balli a Corte cosa che suo padre il Re , un sempre bravo e divertente Pierce Brosnan , lo costringe invece a fare per trovare finalmente moglie.

C’è anche la matrigna Idina Menzel ( che poi in fondo non è così cattiva) , le sorellastre, e non possono mancare le scarpette di cristallo , che però Cinderella trova assai scomode!

La Fata Madrina è un uomo, il bravo Billy Porter, cantante e attore americano vincitore di un Emmy Award, e la sua interpretazione della Fata Madrina, come si può immaginare, è assolutamente sopra le righe!

Molto divertente il personaggio della sorella del Principe, la Principessa Gwen (Tallulah Greive), una ragazza interessata all’economia del Regno, all’edilizia e molti altri temi moderni e che alla fine avrà il suo riscatto.

Ma l’amore tra il Principe e Cinderella trionferà statene certi, solo in un modo un po’ inusuale rispetto alla favola originale ….

Un film per tutti, da vedere da soli o in famiglia, strizzando l’occhio al “me too”.

Buona visione!