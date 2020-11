Cosa guardare in Tv: Fleabag su Amazon Prime Video

FLEABAG è una serie originale Amazon coprodotta con la BBC uscita su Prime Video nel 2017, la seconda stagione nel 2019. Se non l’avete ancora vista vale veramente la pena guardarla, soprattutto se siete alla ricerca di un prodotto originale, fresco, disinibito e dissacrante come la protagonista: la geniale interprete e autrice PHOEBE WALLER-BRIDGE.

La serie è un comedy drama, ne sono state prodotte 2 stagioni, 12 episodi da 30’ circa l’uno, che si guardano tutte d’un fiato.

Fleabag: Trama

Fleabag è una trentenne inquieta, vive a Londra e gestisce con la sua migliore amica Boo una originale caffetteria, ma quando l’amica muore tragicamente, la sua vita già complessa e disordinata entra in una fase di confusione totale.

La protagonista è goffa e insicura ma ha una vita sessuale intensa che forse le serve per superare le tante frustrazioni e una bassa autostima che la rende aggressiva e tagliente nelle parole e nei comportamenti.

Ha un rapporto problematico con l’affettività, una relazione importante infatti, finisce proprio per questo motivo; è orfana di madre e suo padre si è risposato con una donna (il premio Oscar Olivia Colman) esperta in sessuologia ma falsa e fredda; la sorella, che incarna il simbolo della donna perfetta, bella e di successo, in realtà nasconde un problema di anoressia e una vita matrimoniale in crisi.

Nella prima stagione c’è tutto questo, ovvero la presentazione di Fleabg, con tutte le sue insicurezze, e i suoi fallimenti. Nella seconda stagione la ragazza cerca di prendere in mano la sua vita e dargli una svolta, anche grazie a una bella, inusuale e proibita storia d’amore.

Il riassunto della trama di Fleabag non rende giustizia alla serie che pur trattando temi drammatici, lo fa in modo molto divertente soprattutto grazie ai dialoghi improntati a una originale e dissacrante ironia: la protagonista che parla continuamente con lo spettatore anche quando sta facendo sesso è un cult.

Su Amazon Prime Video

Il sesso è molto presente, sia nelle parole che nei fatti, ed è una parte importante di Fleabag, che lo usa senza pudore e scrupoli ma che gli crea non pochi problemi.

Ha un rapporto conflittuale con il femminismo e con l’essere donna, splendidamente espresso in una scena in un bar con la bravissima Kristin Scott Thomas, un cameo difficilmente descrivibile, ma assolutamente da non perdere.

La serie è tratta dall’omonimo spettacolo teatrale della ideatrice e protagonista Phoebe Waller Bridge, bravissima e pluripremiata attrice, sceneggiatrice (Killing Eve), e commediografa britannica.

FLEABAG ha vinto 2 Golden Globe per la migliore serie e per la migliore attrice; 2 Emmy Award come miglior serie e migliore attrice comica; un British Academy per la migliore attrice comica, e molti altri.

E’ una serie speciale. Assolutamente da non perdere.

Buona visione!