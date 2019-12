Cosa Compro. Xiaomi Mi Mix 3 5G: lo smartphone 5G ancora più economico

Per chi cerca un modello 5G è già possibile trovare sul mercato dei dispositivi particolarmente interessanti, come ad esempio lo Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Se avete intenzione di cambiare smartphone giusto in tempo per Natale e volete fare (o farvi) un regalo, probabilmente molti di voi stanno puntando ad acquistare un prodotto di ultima generazione, meglio se 5G, in modo da trovarsi già pronti al nuovo standard di rete (attualmente presente solo su alcuni importanti centri). Purtroppo, però, la scelta non è ancora molto vasta e i prezzi spesso sono alti. Tuttavia, è già possibile trovare sul mercato dei dispositivi particolarmente interessanti, come ad esempio lo Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Chi segue da vicino il settore della telefonia mobile sa benissimo che lo smartphone in questione è stato annunciato all’inizio dell’estate 2019 ed è comparso anche tra le offerte cellulari con smartphone incluso dell’operatore Vodafone. Oggi, però, a distanza di qualche mese dall’esordio, il Mi Mix 3 5G è senza dubbio uno degli smartphone più convenienti per chi cerca il supporto alle nuove reti mobili.

Prezzo al pubblico sempre più conveniente

Il prezzo lancio scelto per il prodotto fu di 699,99 euro, con alcune agevolazioni da parte di Vodafone nell’acquisto a contratto. A distanza di quasi 6 mesi la cifra si mantiene pressoché invariata sui canali ufficiali di vendita di Xiaomi, ma le offerte sul terminale si stanno facendo sempre più interessanti: su Amazon, ad esempio, il terminale è acquistabile a 100 euro in meno, mentre su altri importanti siti come Grossoshop, Teknozone, eGlobal Central e altri il prezzo crolla addirittura a meno di 300 euro.

Un best buy, quindi? Se per voi il supporto 5G è una caratteristica essenziale, superiore al resto delle specifiche del terminale, assolutamente si. Questo non significa, però, che lo Xiaomi Mi Mix 3 5G abbia una scheda tecnica o delle prestazioni scadenti: il prodotto può essere considerato di fascia media, ma con alcune chicche degne di nota che potrebbero contraddistinguerlo rispetto ad altri concorrenti di pari prezzo.

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi Mi Mix 3 5G

Ecco quali sono le principali caratteristiche di Xiaomi Mi Mix 3 5G:

design curato e scocca in ceramica. Rapporto schermo-corpo al 93,4% (tutto schermo, grazie al meccanismo slide magnetico per nascondere la fotocamera frontale dietro il display);

display Samsung AMOLED da 6,39 pollici, con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e densità di pixel di 403 PPI;

supporto 5G fino a 2 Gigabit al secondo in download, Wifi dual-band, Mu-MIMO, NFC, Bluetooth 5.0 e USB Type-C;

doppia fotocamera posteriore (12 + 12 Megapixel) con AI e estrema sensibilità alla luce, dotata di autofocus dual pixel, stabilizzatore ottico dell’immagine a 4 assi, flash, HDR, riconoscimento facciale, modalità notturna e tante altre funzionalità software. La registrazione video arriva al 4K a 60 fps, ma è presente anche il super slow motion a 960p;

doppia fotocamera frontale (24 + 2 Megapixel) con riconscimento facciale, HDR auto e altre funzioni avanzate. Può registrare video in 4K fino a 30 fps;

memoria interna da 64 GB, non espandibile;

processore Qualcomm Snapdragon 855, GPU Adreno 640 e 6 GB di RAM;

batteria da 3800 mAh, con caricabatterie da 9V/2° incluso nella confezione.

Non solo 5G

Insomma, il Mi Mix 3 5G è uno smartphone molto valido, più equilibrato rispetto alla versione “solo” 4G e di ottima fattura anche dal punto di vista costruttivo. Ovviamente può connettersi anche nelle aree dove il 5G non è ancora presente: come specifica l’azienda sul sito ufficiale, infatti, “con Mi MIX 3 5G e un piano 5G, potrai connetterti alla rete 5G ovunque sia supportata la copertura. Se il 5G non è disponibile nella tua zona, il tuo Mi MIX 3 5G può comunque connettersi alle reti 4G, 3G o 2G in quell’area, a seconda del segnale disponibile, e riconnettersi a 5G quando e dove è disponibile”.

Se siete già tra i pochi fortunati ad essere coperti dal nuovo standard di rete o semplicemente volete trovarvi pronti in vista del suo arrivo, questa è probabilmente una delle migliori alternative con un altissimo rapporto qualità-prezzo, un’ottima scelta per cominciare il 2020 con un occhio rivolto all’imminente futuro.