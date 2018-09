L’eterna lotta tra Android e iPhone, nonostante gli anni e le evoluzioni tecnologiche, scatena sempre diatribe particolarmente accese, soprattutto tra coloro che difendono a spada tratta la Mela (spesso soprannominati ironicamente dai detrattori “fanboy”) e chi, invece, considera gli smartphone di casa Apple uno spreco di denaro. E questa “sfida” si fa ancora più estenuante ad ogni lancio di dispositivo: i nuovi iPhone XS e XR, infatti, sono tra i temi più dibattuti nei siti specializzati, nei social network e nelle discussioni tra amici, colleghi e parenti. Ed è per questo che a molti sorge una domanda: conviene comprare un iPhone oggi, tenendo conto del prezzo e delle miriadi di alternative dall’ottimo rapporto qualità – prezzo che il mondo Android offre?

Senza tener conto delle tariffe cellulari con iPhone incluso proposte dai principali operatori e dalle altre promozioni sul mercato, la risposta è senza dubbio la seguente: dipende. Di certo non è ciò che molti vorrebbero sentirsi rispondere, ma è l’unica oggettiva, lasciando da parte le tifoserie e l’amore/odio per uno specifico brand.

Prezzo alto: ne vale la pena?

La critica più dura ad Apple riguarda generalmente il prezzo: oggi il nuovo iPhone XR, ossia il meno caro della neoarrivata gamma, ha un costo decisamente importante, ben 889 euro. Non parliamo poi dell’XS, che parte addirittura da 1189 euro per la versione da 5,8 pollici e 1289 per quella da 6,5 pollici (con cifre a salire per le varianti con più memoria, fino a sfiorare i 1700 euro).

Se prendiamo un concorrente diretto come Samsung, notiamo già le differenze: l’S9 e l’S9+ partono da un prezzo di 879 euro (o 1079 euro per la versione Plus), cifre sempre molto alte ma prodotti più facili da trovare a prezzo scontato su canali non ufficiali dove difficilmente gli iPhone vengono venduti a costi molto minori rispetto a quelli della casa. E non prendiamo neppure in considerazione i brand asiatici di successo come Huawei, Honor, Xiaomi, etc…, dove le cifre sono molto più basse anche tra i top di gamma. Conviene comprare un iPhone oggi, quindi?

Non valutare solo prezzo e potenza

Le critiche sul prezzo ci stanno, è ovvio, ma tutto dipende soprattutto da cosa si sta cercando, dalle proprie esigenze e necessità. Chi vuole acquistare un melafonino oggi deve valutare tutto ciò e farsi un’altra domanda: cosa posso fare in più con un iPhone rispetto agli altri? Se si utilizza l’ecosistema Apple (ad esempio si ha un Mac, un iPad, etc…), avere uno smartphone della Mela può dare tantissimo in termini di produttività, di gestione dei propri file, di interfacciamento tra i vari dispositivi. Questo non significa che Android non sia in grado di comunicare con sistemi e piattaforme differenti, compresa Apple, ma potete star certi che l’esperienza utente non sarà la stessa.

Applicazioni di qualità

Inoltre chi acquista iPhone ha il vantaggio di avere applicazioni proprietarie di indubbia qualità, talvolta superiori alla concorrenza, soprattutto nel comparto audio e video: pensiamo ad iMovie, GarageBand, FaceTime, Books, etc… C’è chi considera ancora oggi, le app terze su iOS migliori rispetto alla controparte Android: bisogna dire tuttavia che, a parte qualche titolo, la differenza non è più come qualche anno fa.

Il punto più importante: l’esperienza migliore per voi

Ovviamente il discorso fin qui fatto non è assoluto: chi vi scrive lavora quotidianamente con un ecosistema Apple, sia per questioni professionali che per svago (in particolare audio editing e video, sia su Mac che su iPad), eppure su smartphone ha preferito da sempre Android, per una questione di maggior “libertà” di utilizzo e possibilità di personalizzazione. Badate bene: Android non è migliore rispetto iOS o viceversa, ma è il migliore per il mio utilizzo. So bene che l’uso di un iPhone mi semplificherebbe di gran lunga la vita su alcune operazioni, tenendo conto dell’ecosistema, ma analizzando il mio modo di usare un telefono, perderei troppo nell’esperienza quotidiana di utilizzo e delle funzionalità di cui godo ogni giorno su smartphone.

Insomma, il prezzo è sicuramente un deterrente ma, seppur molti potrebbero essere in disaccordo, non è il metro principale con cui bisogna decidere un acquisto di uno smartphone, in particolare di un iPhone (ovvio, se non avete disponibilità importanti questo è sicuramente un punto a sfavore): non è neppure la scheda tecnica a fare di un telefono il migliore, non sono i processori octa-core, i 6-8 GB di RAM o i milioni di pixel di una fotocamera.

Aggiornamenti garantiti per anni

Se tutto fosse solo numeri e potenza bruta, prodotti datati come iPhone 5S e 6, ancora supportati, sarebbero scomparsi come le centinaia di top di gamma Android dopo 3-4 anni e invece possono ancora avere ottime prestazioni con l’ultima versione del sistema operativo, iOS 12, rilasciata qualche giorno fa, per la maggior parte degli utilizzatori.

Comprare un iPhone: la scelta migliore possibile o la peggiore in assoluto

Insomma, conviene comprare un iPhone oggi? Cosa può darvi rispetto ad un Android che costa meno, pur essendo anch’esso un top di gamma? Se non avete intenzione di godere dei vantaggi dell’ecosistema Apple, se non avete interesse ad utilizzare le app esclusive, ma è solo una questione prettamente estetica e da status symbol, beh, la scelta non è sicuramente quella più azzeccata, soprattutto se la spesa incide notevolmente sulle vostre disponibilità: oggi potete trovare sul mercato delle alternative molto valide, che offrono tutto ciò che volete da uno smartphone senza sacrificare il vostro salvadanaio e con ottimi livelli di qualità, sia costruttiva che prestazionale, grazie anche agli enormi passi avanti fatti da Android negli ultimi anni.

Se, invece, sapete come sfruttare al meglio il dispositivo di Cupertino, magari per un utilizzo più produttivo (a maggior ragione se già avete in casa uno o più dispositivi Apple), ma anche per svago, allora potrebbe essere un acquisto valido, tenendo conto anche del lungo supporto garantito da Apple.

A voi la scelta, quindi, ricordandovi ancora una volta che non esiste il miglior smartphone in assoluto e che anche un prodotto come l’iPhone, nonostante i prezzi generalmente più alti della concorrenza al momento del lancio, può essere sia il miglior acquisto che possiate mai fare, sia un inutile spreco di soldi.