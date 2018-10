Qualche settimana fa sono arrivati sul mercato i nuovi iPhone XS, XS Max e XR, la nuova generazione degli smartphone di casa Apple: come al solito, oltre all’eco mediatica e all’entusiasmo degli appassionati della Mela, l’esordio dei nuovi iPhone porta con sé anche numerose polemiche, soprattutto per quanto riguarda i prezzi, che partono da 889 euro nella versione più economica (XR da 64 GB) e arrivano a ben 1689 euro (XS da 512 GB). L’Italia è, purtroppo, uno dei Paesi con i prezzi più cari per i nuovi dispositivi della casa di Cupertino. Ecco perché sono molti gli utenti che vorrebbero tentare di risparmiare nell’acquisto, magari comprando i nuovi modelli all’estero, in particolare dagli USA. Ma comprare iPhone in America conviene?

Di recente abbiamo visto se conviene acquistare un iPhone e quali sono gli utenti che potrebbero trovare più utile e produttivo avere uno smartphone Apple: l’idea di acquistare i nuovi iPhone dagli USA, invece, nasce dal fatto che i prezzi di listino sono inferiori rispetto a quelli italiani e il tasso di cambio euro-dollaro è generalmente favorevole. Ad esempio, un iPhone XS da 64 GB negli States, comprensivo di tasse, ha un costo di 999 dollari, quasi 270 euro in meno rispetto alla cifra di listino su Apple Italia, ma il risparmio potrebbe superare addirittura i 350 euro nelle versioni più care, in particolare sui modelli Max. Conviene, quindi, comprare iPhone in America?

Sulla carta sì, possiamo dire che è conveniente, ma ovviamente bisogna tenere conto di una serie di fattori, non di poco conto.

Spedizione vs acquisto sul posto

Se avete la fortuna di trovarvi temporaneamente negli USA per vacanza o per lavoro, potete recarvi presso un Apple Store ed effettuare l’acquisto senza problemi. Diverso, invece, è il caso in cui vogliate farvi spedire il telefono dall’Italia: in questi casi dovrete tenere in considerazione le spese di spedizione, l’assicurazione (quasi indispensabile, visto il valore del prodotto) e soprattutto la dogana, dove verranno applicati i costi dell’IVA. Probabilmente nei modelli con una maggiore differenza di prezzo si pagherà comunque meno rispetto all’Italia, ma sicuramente meno di quanto avevate pensato e sperato in un primo momento.

Tempi e rischi della spedizione

Un altro aspetto da prendere in considerazione sono i tempi di spedizioni, che in alcuni casi potrebbero essere abbastanza lunghi (anche oltre i 15 giorni), tenendo conto del venditore a cui vi state affidando, della modalità in cui il pacco verrà spedito e delle pratiche che dovranno essere espletate in dogana all’arrivo in Italia. Ovviamente c’è anche da tenere in considerazione un margine, seppur minimo, di rischio, come per tutte le spedizioni, nazionali e internazionali, che diventa però importante per prodotti di un certo valore come gli iPhone.

Occhio ai modelli sim-locked

Se volete comprare iPhone dall’America, scegliete di acquistare i modelli sim-free, ossia liberi da blocchi operatori e utilizzabili con le schede di tutte le compagnie telefoniche, comprese quelle italiane. Non fatevi attrarre dai costi minori dei modelli bloccati (sim locked), poiché il rischio di avere un telefono inutilizzabile in Italia è molto alto, salvo modifiche non alla portata di tutti, che invaliderebbero comunque la garanzia.

Garanzia USA vs Europa

E proprio la garanzia è un altro degli aspetti da tenere in considerazione: la garanzia USA è valida anche in Europa, ma la copertura è limitata ad un anno. Effettuando un acquisto in Europa, invece, avrete una garanzia di due anni. Probabilmente non tutti prendono in seria considerazione questo punto ma, soprattutto per chi acquista i modelli da oltre 1000 euro, una copertura di maggiore durata farebbe certamente dormire sonni più tranquilli.

Insomma, comprare un iPhone in America o farselo spedire conviene? In linea generale sì, con un risparmio notevole principalmente sugli iPhone XR, XS e XS Max più cari. Tuttavia, ci sono dei punti da non sottovalutare per evitare spiacevoli sorprese e per rendere il risparmio davvero tale. Il nostro consiglio, quindi, è di farlo se consapevoli di tutti gli aspetti presi in considerazione, altrimenti, se l’acquisto oltreoceano vi spaventa o non vi convince al 100%, potete optare per le tariffe smartphone con iPhone incluso proposte dai principali operatori telefonici, spesso con agevolazioni, sconti particolari e acquisti rateizzati.