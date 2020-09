Corso Data Protection Officer 80 ore: live webinar a partire dal 6 ottobre 2020

Con il Regolamento Privacy UE 2016/679 il ruolo del Data Protection Officer (DPO) all’interno delle organizzazioni è diventato rilevante e richiede competenze e formazione secondo i più rigorosi standard per garantire l’osservanza e l’applicazione dei requisiti del GDPR. Il corso di alta specializzazione Data Protection Officer di Labor Project è un progetto formativo (riconosciuto secondo lo standard UNI 11697:2017) che comprende diversi livelli di specializzazione (Privacy Specialist 24h, Privacy Manager 64h e DPO 80h).

La nuova edizione di ottobre si terrà in live streaming con gli esperti privacy e data protection di Labor Project a partire dal 6 ottobre 2020 e permetterà di interagire con i docenti come in una normale lezione in aula. Con l’iscrizione al corso si ha diritto a un appuntamento gratuito per un “caffè virtuale” one to one con uno dei docenti.

PROGRAMMA

MODULO 1

6, 7, 13 ottobre 2020 ore 9.00-13.00 | Regolamento Privacy (UE) 2016/679

MODULO 2

14 ottobre 2020 ore 9.00-13.00 | Il ruolo del Data Protection Officer

MODULO 3

15, 22, 23, 29, 30 ottobre 2020 ore 9.00-13.00 | Opinion & Guidelines WP29 EDPB, provvedimenti, trattamenti particolari

MODULO 4

5 novembre 2020 ore ore 9.00-13.00 | Sicurezza informatica e reati informatici

MODULO 5

6 novembre 2020 ore 9.00-13.00 | La norma nazionale 196/2003

MODULO 6:

E-learning | A scelta tra 4 soluzioni:

Pubblica Amministrazione e Trasparenza

Controllo Tecnologico dei Lavoratori

Privacy e sanità

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro

