Coronavirus e rete in fibra: due facce della stessa medaglia

La crisi che stiamo vivendo è utile anche per quello che ci può rivelare, che ci può far conoscere su noi stessi. Lo Stato italiano di fronte al caso della rete in fibra, la questione nevralgica della rete unica.

La crisi che stiamo vivendo è utile anche per quello che ci può rivelare, che ci può far conoscere su noi stessi. In questo Paese manca ancora un’idea di Stato, “perchè non si può avere senso dello Stato, se lo Stato non produce senso”. Qualcosa che è sempre più evidente in quest’epoca di innovazione tecnologica e digitale. Come nel caso della questione nevralgica della rete unica. Nell’economia digitale Cina e USA ci dimostrano come l’unica bussola sia la strategia nazionale. L’Europa ci indica una terza via. Cosa farà l’Italia?