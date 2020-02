Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

In meno di una settimana, l’epidemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia ha causato diverse centinaia di contagi (il numero è in costante aggiornamento) e, purtroppo, anche alcuni decessi, in particolare tra pazienti con un quadro clinico già parzialmente compromesso da altre malattie.

La situazione più difficile viene vissuta dai residenti delle “zone rosse”, le aree in cui si è registrato il focolaio del contagio in Lombardia e in Veneto.

Coronavirus: le zone rosse

Mentre vengono messe in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle “zone rosse” ma anche in tutte le aree del Paese in cui sono stati riscontrati episodi di contagio, si stanno valutando anche una serie di provvedimenti normativi rivolti a sostenere le famiglie maggiormente colpite dall’epidemia di Coronavirus.

Tra i provvedimenti in arrivo ci sarà, molto probabilmente, anche la sospensione delle bollette di luce e gas. Al momento, non c’è ancora un provvedimento definitivo ma è probabilmente che nel corso delle prossime settimane venga deciso il blocco delle bollette sia per le famiglie che per le aziende (le aree in “zona rossa” sono sede di un gran numero di impianti di produzione).

Il vice ministro dell’Economia Laura Castelli ha confermato che si sta lavorando ad un decreto legge riservato alle aree colpite in modo più intenso dall’epidemia di Coronavirus. Oltre alla sospensione delle bollette, dovrebbero arrivare anche altre agevolazioni come la sospensione del pagamento di tasse e contributi previdenziali e la possibilità di posticipare le rate dei mutui (alcuni istituti bancari hanno già messo a disposizione questa opzione per i loro clienti).

Gli interventi, come sottolineato in precedenza, dovrebbero riguardare sia le famiglie che le aziende colpite maggiormente dal Coronavirus e dovrebbero entrare in azione nel minor tempo possibile, in modo da minimizzare i danni causati dai focolai del virus che hanno creato un vero e proprio blocco alle attività di buona parte del nostro Paese.

Luce e gas: come risparmiare

Le conseguenze economiche legate ai focolai di contagio del Coronavirus sono ancora tutte da calcolare, sia per le famiglie che per le piccole e medie imprese che rappresentano una parte molto importante del tessuto economico delle aree maggiormente colpite dal virus. Per quanto riguarda le forniture energetiche, in attesa dei provvedimenti normativi per la sospensione dei pagamenti, diventa estremamente importante prendere tutti gli accorgimenti del caso per dare un taglio ai costi anche nel lungo periodo.

Per questo motivo, senza intervenire direttamente sui consumi di elettricità e gas naturale, è necessario individuare le migliori tariffe disponibili sul mercato per dare un taglio ai costi. Per scegliere le tariffe più adatte alle proprie esigenze è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it da cui sarà possibile ottenere una panoramica completa sulle offerte disponibili sul mercato, procedendo con l’attivazione delle tariffe più vantaggiose.

Attualmente, un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas naturale) che passa dal mercato tutelato al mercato libero ha la possibilità di risparmiare circa 220 Euro all’anno attivando le migliori tariffe disponibili per l’elettricità ed il gas naturale. Tale risparmio aumenta in misura significativa per le famiglie più numerose che registrano consumi più elevati di quelli indicati.

Il discorso fatto per le famiglie può essere esteso anche alle attività commerciali ed alle piccole e medie imprese che rischiano seriamente di fare i conti con conseguenze molto negative legate all'epidemia di Coronavirus registrata in questi giorni. Per i clienti "business", è fondamentale scegliere con la massima attenzione le tariffe energetiche da attivare in quanto gli importi delle bollette tendono ad essere molto più elevati (anche per via dell'assenza di agevolazioni come l'IVA ridotta) rispetto a quanto si registra per i clienti residenziali. Ricordiamo, inoltre, che le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie, che per motivi di salute di uno dei membri del nucleo familiare, sono costrette ad utilizzare dispositivi elettromedicali ad alto consumo