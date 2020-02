L’epidemia globale di Coronavirus rallenta Apple. La casa di Cupertino si vede costretta a rivedere le entrate trimestrali (periodo gennaio-marzo) del 2020 a causa della chiusura dei negozi in Cina e dell’impatto sulla produzione dei nuovi iPhone.

La produzione va a rilento

In un comunicato ufficiale di lunedì, Apple ha dichiarato: “A causa della diffusione del Coronavirus in Cina, il ritorno alle normali condizioni di lavoro è più lento del previsto. Di conseguenza, non ci aspettiamo di rispettare le stime che abbiamo fornito per il trimestre di marzo per due fattori. Il primo è che la fornitura mondiale di iPhone sarà temporaneamente limitata ad un livello tale da non riuscire a soddisfare la domanda esistente. Il secondo elemento è il crollo della domanda per i prodotti Apple in Cina, dovuto alla chiusura forzata di tutti gli Apple Store. Nonostante alcuni degli Store principali stiano già riaprendo, le vendite continueranno ad essere influenzate negativamente.

Fuori dai confini cinesi – continua la nota – la domanda dei consumatori per i nostri prodotti e servizi è rimasta forte e in linea con le nostre aspettative. Apple rimane un’azienda solida e forte, questa interruzione delle nostre attività è solo temporanea“.

Dunque Apple ha assicurato che le fabbriche in Cina stanno riaprendo, ma a causa dei problemi che stanno avendo i numerosi fornitori della Apple, ammette ritardi soprattutto nella produzione dell’iPhone.

L’iPhone SE a rischio?

Secondo le ultime indiscrezioni Apple dovrebbe lanciare il nuovo iPhone SE (o iPhone 9) il 31 marzo di quest’anno.

Lo afferma il sito tedesco iPhone-ticker.de spiegando che il nuovo melafonino economico potrebbe arrivare sul mercato già venerdì 3 aprile 2020. Non è chiaro se il rallentamento della produzione potrebbe far slittare il lancio del nuovo iPhone a basso costo.

Apple inoltre avrebbe in programma il rilascio di molti altri prodotti nei prossimi mesi, tra cui i nuovi modelli di iPad Pro, che non vengono aggiornati dal 2018, MacBook Pro e MacBook Air aggiornati, AirTags e forse un pad per la ricarica wireless. Slitteranno pure questi?