Coronavirus, anche Sony e Amazon si ritirano dal Mobile World Congress

Amazon.com e Sony si ritirano dal Mobile World Congress di Barcellona che si terrà dal 24 al 27 febbraio nel capoluogo catalano per timore del coronavirus. La kermesse del mobile perde piano piano i pezzi, e dopo il dietrofront di Ericsson di venerdì scorso oggi deve fare i conti con il ritiro di altri due pezzi da novanta del settore hitech.

GSMA va avanti

A questo punto, sarà interessante capire come intendono muoversi gli organizzatori della GSMA, che finora non hanno alcuna intenzione di annullare la fiera globale del mobile, che normalmente attira almeno 100mila visitatori.

Ma quest’anno sarà diverso. Amazon, ad esempio, aveva programmato una partecipazione in forze tramite la sua controllata specializzata in cloud computing, Amazon Web Services, che avrebbe dovuto ospitare una giornata intera di eventi e conferenze il primo giorno della fiera.

Chi non ci sarà

Amazon è la quinta società che si ritira dopo la coreana LG Electronics, la svedese Ericsson, Sony e il chipmaker statunitense Nvidia. Per Sony, resta la conferenza stampa di apertura del MWC 2020 del 24 febbraio, che si terrà però soltanto su Youtube.

Precauzioni

Gli organizzatori del MWC 2020 hanno ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza. I visitatori provenienti dalla provincia cinese dell’Hubei, dove il virus è scoppiato per la prima volta, non saranno ammessi. Gli altri visitatori che provengono dalla Cina dovranno invece dimostrare di essere stati almeno due settimane in un altro paese per poter prendere parte all’evento. Sono almeno 5 o 6mila i cinesi che partecipano al MWC ogni anno.

Le cinesi Huawei e ZTE, dal canto loro, ci saranno e hanno ordinato allo staff cinese al seguito di restare in isolamento e hanno reclutato anche i dipendenti europei per rimpiazzare eventuali colleghi contagiati.