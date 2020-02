La casa svedese rinuncia a partecipare al Mobile World Congress di Barcellona per timori legati al dilagare dell'epidemia. La fiera catalana della GSMA in bilico.

Per timore del coronavirus, Ericsson non parteciperà al GSMA World Mobile Congress di Barcellona, la kermesse di riferimento del mondo del mobile che si terrà nel capoluogo catalano dal 24 al 27 febbraio. La casa svedese lo ha annunciato oggi, aggiungendosi al novero di aziende del tech che rinunceranno alla ribalta catalana per paura del contagio.

Nei giorni scorsi la coreana LG ha annunciato che per colpa del coronavirus non ci sarà, mentre la cinese ZTE dal canto suo non arriva ad annullare la sua presenza ma comunque annulla la conferenza stampa di presentazione a Barcellona.

Ericsson ha reso noto che tutte le demo in programma per l’evento saranno rese di dominio pubblico in altre occasioni, a livello locale. La salute dei dipendenti è la prima preoccupazione per la casa svedese, che non vede le condizioni minime di sicurezza per rischiare la presenza del personale alla fiera.

Un duro colpo per la GSMA, alle prese con un’ondata di defezioni non soltanto da parte di aziende cinesi. “Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera – ha detto Borje Ekholm, presidente e Ceo di Ericsson – non vedevamo l’ora di presentare le nostre ultime innovazioni, È un peccato, ma crediamo fermamente che la decisione commerciale più responsabile sia quella di ritirare la nostra partecipazione all’evento di quest’anno”.

Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi gironi, considerato che l’Unione Europea non ha ancora preso posizione ufficiale sul blocco totale dei voli dalla Cina. Ma le cose potrebbero cambiare in tempi stretti mettendo a rischio lo svolgimento della fiera.