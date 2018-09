L'appello della Federazione Italiana per Editori e Giornali per garantire un giusto compenso a giornalisti ed editori. Domani a Strasburgo la votazione della direttiva sul copyright.

Con un appello diretto agli europarlamentari italiani, pubblicato oggi sui quotidiani nazionali, la FIEG rinnova l’invito a votare in favore dell’articolo 11 della Direttiva europea sul copyright, per garantire un giusto compenso a giornalisti ed editori per la distribuzione dei loro contenuti in Internet.

“Dati diffusi nei giorni scorsi” – ha evidenziato il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti – “confermano che l’89% degli italiani è favorevole all’implementazione di regole europee che riequilibrino le attuali differenze di valore tra chi distribuisce massivamente contenuti editoriali e chi quei contenuti li realizza, con il proprio apporto creativo e le proprie risorse. In più, le modifiche proposte al testo in votazione domani a Strasburgo hanno fugato ormai ogni dubbio residuo e ogni alibi sui paventati rischi di limitare l’accesso dei cittadini all’informazione. Per questo motivo chiediamo con forza ai nostri rappresentanti in Europa di dare ascolto alle richieste dei loro elettori e di esprimere un voto che è a difesa dei valori democratici europei di una stampa libera e indipendente.”