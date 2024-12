Consumo energetico dei data center, necessaria una legge quadro?

I data center sono il cuore pulsante dell’era digitale, custodendo e processando l’enorme mole di dati generata ogni giorno da cloud computing, intelligenza artificiale (IA), Internet of Things (IoT) e tecnologie emergenti. Tuttavia, l’espansione di questi centri tecnologici pone diverse sfide, tra cui l’elevato consumo energetico. Un tema che in Italia ha acceso il dibattito politico sulla necessità di presentare una legge quadro per regolare il settore.