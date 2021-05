Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Vodafone e ha annullato l’aggiudicazione in favore di Tim della gara Consip LAN 7, per l’affidamento di convenzioni con oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni suddivisa in 4 lotti territoriali, per un massimale complessivo pari a euro 190.000.000,00.

La gara si era conclusa nel 2020 con l’aggiudicazione a Tim, mentre Vodafone era risultata seconda in graduatoria. A seguito di ciò, Vodafone aveva fatto ricorso al Tar del Lazio per due motivi principali:

• Il primo relativo alla attribuzione del punteggio per uno dei prodotti offerti da Vodafone

• Il secondo relativo al comportamento tenuto da Tim nel proporre e, soprattutto, confermare un’offerta contente un prodotto di una società terza, non più in produzione. In altre parole, la tipologia di prodotto “secure e-mail gateway” (SEG) proposta da Tim era uscita di produzione qualche giorno dopo la presentazione dell’offerta senza l’azienda lo comunicasse in sede di gara.

Nel novembre del 2020 il Tar aveva respinto il ricorso di Vodafone che pertanto si è appellata al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Vodafone, riconoscendo entrambe le motivazioni indicate sopra.