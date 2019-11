Consapevolezza digitale, Programma il Futuro lancia 3 nuove guide

Le lezioni, adatte per gli alunni della scuola primaria, sono basate sul materiale fornito dall'associazione americana no profit Common Sense, tradotto e adattato dallo staff di Programma il Futuro.

Dopo il successo delle guide sulla “Cittadinanza digitale consapevole” che ha registrato più di 30.000 download ed oltre 50.000 visualizzazioni, Programma il Futuro lancia 3 nuove guide per l’uso consapevole del web.

Nell’era digitale, dove si condividono dati e informazioni con sorprendente facilità, è necessario tutelare gli aspetti di sicurezza e di privacy. Le prime due guide “Dati personali e altri dati” e “Segui le tracce digitali” chiariscono il valore dei dati -personali e non- ed insegnano a capire cosa si può condividere on line senza esporsi a rischi: le informazioni che si rilasciano in rete, infatti, lasciano sempre un’orma digitale e creano conseguenze nella vita reale.

La terza guida “Caccia via le cattiverie dallo schermo” spiega invece come riconoscere le azioni di cyberbullismo e come difendersi, riconoscendo l’importanza di coinvolgere sempre un adulto fidato.

Le lezioni, adatte per gli alunni della scuola primaria, sono basate sul materiale fornito dall’associazione americana no profit Common Sense, tradotto e adattato dallo staff di Programma il Futuro. Per una maggiore efficacia, le lezioni includono esercitazioni e momenti di verifica con l’insegnante.