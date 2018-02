Di Maciej Kranz

Franco Angeli editore

Data di pubblicazione: gennaio 2018

ISBN: 9788891760708

Prezzo: € 30,00

Pagine: 240

Miliardi di dispositivi nel mondo vengono connessi tra loro: l’IoT sta diventando uno dei trend tecnologici più attuali. Ma l’IoT non è solo una questione di tecnologia e di dispositivi: il suo fulcro è nei risultati commerciali che si possono ottenere e nell’organizzazione delle persone; è in un nuovo modo di fare business e di gestire il cambiamento; è nella migrazione verso tecnologie e strutture aziendali aperte, basate sul co-sviluppo e sugli ecosistemi di partnership.

L’azienda che abbraccia l’IoT intraprende un percorso che può durare diversi anni e prevedere più fasi, che può ridefinire completamente un settore e consentire di sbaragliare i competitor. Come implementare l’IoT nella vostra azienda? Come ridisegnare i modelli di business?

Come affrontare il cambiamento organizzativo che deriva? “Connetti la tua impresa all’IoT” propone strategie adattabili a diversi settori di mercato e ad aziende di dimensioni differenti; vi permetterà di identificare quali aree della vostra struttura sono pronte per essere rinnovate sulla base dell’IoT, definendo i miglioramenti da apportare e indicando il percorso da seguire.

Un’ampia gamma di casi reali mostra come molti dei brand più conosciuti al mondo abbiano adottato l’IoT, ottenendo un miglioramento sorprendente dei processi e dei risultati. E mostra anche come si possa partire con progetti contenuti, che toccano solo in parte le operation il remote control, l’analisi predittiva o la manutenzione preventiva: ambiti che offrono quick win e un ROI chiaro, per ridurre i costi e incrementare l’uptime

Maciej Kranz è vicepresidente del Corporate Strategic Innovation Group di Cisco Systems e si occupa di IoT dal 2000. Dirige il team che si occupa di incubare nuove unità di business, accelerare l’innovazione interna e promuovere la co-innovazione con clienti, partner e startup attraverso una rete globale di Cisco Innovation Centers. Prima di svolgere questo ruolo è stato direttore generale del Connected Industries Group di Cisco, incaricato di sviluppare il business basato sull’IoT nei più importanti mercati industriali.